Kaj Sierhuis, yurtdışı transferinin suya düşmesinin ardından yine de Eredivisie’ye imza atacak

Transfer muhabiri Mounir Boualin’in haberine göre, Kaj Sierhuis NEC’e transfer olmak üzere. 28 yaşındaki forvet, Fortuna Sittard’dan ayrılmasının ardından serbest oyuncu statüsünde.

Atina doğumlu Sierhuis, kariyerine Kıbrıs'ta devam edecek gibi görünüyordu, ancak bu kazançlı transfer son anda suya düştü.

Ardından, Ajax’ın eski yıldız adayı NEC ile yeniden görüşmelere başladı. Sierhuis, nihayet Nijmegen’e gelmeye yakın görünüyor.

NEC ve Sierhuis, sözleşme konusunda bir anlaşmaya yaklaşıyor. Kıbrıs'a transferinin neden suya düştüğü ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Golcü Sierhuis, geçtiğimiz sezon Fortuna Sittard’ın on beş golünde rol oynadı.

Sierhuis bunlardan on üçünü kendisi attı, iki kez de takım arkadaşlarına asist yaptı. Transfermarkt’a göre, eski genç milli oyuncunun piyasa değeri 1,8 milyon avro.

Fortuna’ya katılmadan önce Sierhuis, Ajax, FC Groningen, Stade Reims ve Heracles Almelo takımlarında forma giymişti.