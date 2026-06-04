Kaj Sierhuis, NEC yerine kazançlı bir macerayı tercih etti, ancak anlaşma yine de suya düştü

Transfer muhabiri Mounir Boualin'in verdiği bilgiye göre, Kaj Sierhuis (28) kariyerine Kıbrıs'ta devam etmeyi planlıyordu. Serbest statüdeki forvet, orada yüksek ücretli bir sözleşme imzalamayı umuyordu, ancak anlaşma son anda suya düştü.

Boualin, Sierhuis'in hangi kulübü transfer etmek istediğini belirtmiyor. Anlaşmanın neden bozulduğu da şimdilik bilinmiyor.

Ancak haber avcısı, Sierhuis'un finansal açıdan cazip bir teklif aldığını yazıyor. Ancak geçen hafta anlaşma iptal oldu.

Boualin'e göre Sierhuis, Kıbrıs'ta bir macera yaşamak için NEC'yi reddetti. Nijmegen kulübünün şimdi geri dönüp dönmeyeceği ise henüz belirsiz.

Salı günü ESPN, FC Utrecht'in de Sierhuis ile ilgilendiğini bildirdi. Atina doğumlu forvet, geçtiğimiz sezon Fortuna Sittard'ın on beş golünde rol oynadı.

Sierhuis bunlardan 13'ünü kendisi atarken, iki kez de takım arkadaşlarına asist yaptı. Transfermarkt'a göre eski genç milli oyuncunun değeri 1,8 milyon avro.

Fortuna'ya transfer olmadan önce Sierhuis, Ajax, FC Groningen, Stade Reims ve Heracles Almelo takımlarında forma giymişti.