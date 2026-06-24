Kaj Sierhuis, bu yaz üç sezonun ardından Fortuna Sittard’dan bedelsiz olarak ayrıldı. Golcü oyuncu, NEC’de yeni bir meydan okuma buldu. Nijmegen ekibini tercih etmesinin birçok nedeni vardı, ancak bunlardan biri özellikle göze çarpıyor: gol müziği.

ESPN ile yaptığı röportajda, eski Ajax altyapı oyuncusu yurtdışında da seçenekleri olduğunu belirtiyor. “Başlangıçta böyle bir maceraya atılmak istediğime emindim,” diye söze başlıyor.

“Yurtdışı benzersiz bir deneyimdir. Orada yaşayarak ve farklı bir kültürü tanıyarak kendinizi insani açıdan zenginleştirebileceğiniz bir fırsattır. Bu, sizi çok esnek bir insan haline getirir,” diye devam eden Sierhuis, ardından neden NEC’yi tercih ettiğini açıklıyor.

Onun için stadyumdaki atmosfer çok önemli bir rol oynuyor; Nijmegenlilerin meşhur gol müziği ‘Japapa’ bile bu atmosferin vazgeçilmez bir parçası. “Burada yeterince sık oynadım. Stadyumu tanıyorum, atmosferi tanıyorum. Bu da kararımda etkili oldu.”

"Gol müziği olarak bu varsa, sezon boyunca onu olabildiğince sık duymak istersiniz. Gol müziği gibi küçük detayları severim. Burada tüm stadyum bu müziğe coşuyor. Bu beni gerçekten heyecanlandırıyor," diye sözlerini tamamlıyor.

Tabii ki futbol açısından da bu seçiminde önemli faktörler vardı. “Bir forvet olarak sahip olduğum nitelikler ve NEC’in hücum futbolu göz önüne alındığında, takıma iyi katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Eredivisie’de atılmış güzel bir adım.”

Sierhuis, bu sezon NEC ile Avrupa kupalarında oynayacak. Son derece başarılı bir sezonun ardından Nijmegen ekibi, Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü ön eleme turuna katılmaya hak kazandı. Çarşamba günü Dick Schreuder’in takımı hazırlıklara başladı.