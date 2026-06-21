Kaisedo, Alonso’nun Chelsea’nin teknik direktörlüğüne seçilmesiyle ilgili: “Dünya Kupası’ndayız!”

Ekvadorlu Moisés Caicedo, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, Pazar günü sabahın erken saatlerinde ülkesinin milli takımı ile Curaçao arasında oynanan ve hayal kırıklığı yaratan golsüz berabere biten maçın ardından, kulübü Chelsea’nin yeni teknik direktörü olarak atanan Xabi Alonso ile ilgili soruları yanıtlamayı reddetti.

Beşinci gruptaki açılış maçında Fildişi Sahili'ne karşı aldığı ağır yenilginin (1-0) ardından, Ekvador milli takımının ikinci turda Curaçao karşısında güçlü bir geri dönüş yapması bekleniyordu, özellikle de Curaçao'nun ilk turda Almanya'ya karşı 7-1'lik ağır bir yenilgi almış olması nedeniyle.

Ekvador milli takımı, eleme turuna yükselebilmek için üçüncü turda Almanya karşısında olumlu bir sonuç alması gerekecek. Bu durum ülkesi için zor bir dönem olsa da, kulübü Chelsea için daha da çalkantılı bir dönem anlamına geliyor.

Alonso’nun gelecek sezondan itibaren teknik direktör olarak atanmasının ardından, “The Blues” takımı yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor.

Alonso’nun atanmasına ilişkin görüşü sorulduğunda Caicedo cevap vermekten kaçındı ve tüm dikkatinin Dünya Kupası’na odaklandığını vurguladı.

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre, "Dürüst olmak gerekirse, sadece milli takımıma odaklanıyorum çünkü en önemli şey şu an, yani şimdiki zaman" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi sıkı çalışmaya devam edeceğiz çünkü önümüzde önemli bir maç var.”

Şöyle devam etti: “Bu acı verici, inanın bana. Kazandığımızda mutlu oluyorum çünkü insanlar mutlu oluyor… Bilet parasını ödüyorlar ve biz onların gülümsemelerini, golleri kutlamalarını ve maçın tadını çıkarmalarını istiyoruz. Sonuçta, ben herkesten daha fazla acı çekiyorum.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Onlardan tek ricam, bize inanmaya devam etmeleri, çünkü özel bir şey başarabilmemizin tek yolu bir arada kalmaktır… Eleştiri bir fayda sağlamaz.”