Juventus ve Frosinone formalarını giydiği İtalya döneminde istediğini bulamayan Kaio Jorge, Brezilya'ya döndükten sonra golleri sıralamaya başladı. Forvet, yeni bir transfere açık olduğunu söyledi.

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Kaio Jorge, 2002 doğumlu Brezilyalı bir forvet. 2021 ile 2023 yılları arasında Juventus formasıyla A takımda 11, Next Gen'de ise 2 maça çıktı ve Next Gen'de bir gol attı. 2022-23 sezonunda kiralık olarak oynadığı Frosinone'de 23 maçta 3 gol kaydetti. Ardından 7,2 milyon avro karşılığında bonservisiyle Cruzeiro'ya transfer edildi.

Kaio Jorge, Cruzeiro formasıyla 95 maça çıkıp 45 gol attı ve Avrupa'ya olası dönüşüyle transfer gündemine yeniden girdi. Son haftalarda gündeme gelen ihtimaller arasında Bayern Münih de vardı.

Forvet, Brasileirao'nun 38. ve son haftasında Cruzeiro ile oynayacağı bir lig maçı daha varken durumunu değerlendirdi. Takımı, Flamengo ve Palmeiras'ın arkasında üçüncü sırayı matematiksel olarak garantilemiş durumda.

"Avrupa'dan bana teklif gelmesi normal" diyen Kaio Jorge, TuttoJuve.com'un aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yılın bitmesini beklemeliyiz. Henüz ne olacağını bilmiyoruz. Her şeyi yönetime bırakıyoruz; oyuncular için en iyi yolu yönetim belirleyecek. Teklif gelmesi normal. Genç bir futbolcu üst üste iki sezon üst düzey performans sergileyip goller attığında Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmesi elbette kaçınılmaz. Ama ben çok sakinim: 2030'a kadar sözleşmem var. Pedrinho ne istediğimi biliyor".

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Sona ermek üzere olan bu lig sezonunda 15 gol atan Kaio Jorge şunları ekledi: "Kalmak isterim ama bir transfer kulüp için avantajlı olabilir. Kulüpte kalmak istiyorum ve bunu herkes biliyor, ancak bunun kulüp için iyi olması şartıyla. Bazen kararı ben veremem: Oyuncu kalmak isteyebilir ama bir transfer kulüp için avantajlı olabilir".