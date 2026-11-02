Kai Havertz tarih yazdı! Arsenal yıldızı, Manchester City efsanesinin rekorunu kırarak Premier League tarihinin en golcü Alman futbolcusu oldu

Kai Havertz, Premier League tarihinin en golcü Alman oyuncusu olarak adını lig tarihine resmen yazdırdı. Arsenal forveti, Anfield'da Liverpool'a karşı alınan tarihi galibiyette bu dönüm noktasına ulaşırken Manchester City'nin yakın dönem efsanelerinden birini geride bıraktı.

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Anfield'da tarihi gol

Havertz, pazar günü Merseyside'da oynanan karşılaşmanın henüz 16. dakikasında önemli bir eşiği geride bıraktı. Hücum oyuncusu, topu ağlara göndererek takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi ve Premier League'deki toplam gol sayısını 46'ya çıkardı.

Bu erken golle eski Manchester City orta saha oyuncusu Ilkay Gundogan'ı geride bırakarak Premier League'de en çok gol atan Alman oyuncu oldu. Bu, Havertz'in bu sezon ligdeki üçüncü, Arsenal formasıyla tüm kulvarlardaki 27. golüydü.

Gol, Arsenal için de büyük önem taşıyordu. Havertz'in belirleyici dokunuşu Arsenal'in Anfield'da lig galibiyeti için 14 yıldır süren sancılı bekleyişine resmen son verdi.

Gol hasretine son verdi

Galibiyet golü, hücum oyuncusu için kişisel açıdan da kritik bir anda geldi. Pazar günkü golünden önce tüm kulvarlarda çıktığı dokuz maçta gol atamamıştı.

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Bu, Ekim ve Kasım 2023 arasında yaşadığı aynı uzunluktaki seriden bu yana en uzun gol hasretiydi. O dönemki suskunluğunu da benzer şekilde, Brentford deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin tek golünü atarak bozmuştu.

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Havertz, bu sezon Arsenal adına maçların sonucunu belirleyen goller atmayı sürdürdü. Bu gol, Premier League'de bu sezon attığı ikinci galibiyet golü oldu. Böylece geçen sezon boyunca attığı toplam galibiyet golü sayısını şimdiden aştı.

Seçkin Alman oyuncular arasında

Havertz, rekorunu getiren gol sayısının temelini Batı Londra'da attı. 2020 ile 2023 yılları arasında Chelsea formasıyla ligde 19 gol kaydetti. Bu döneme, Şampiyonlar Ligi finalinde attığı ünlü galibiyet golü damga vurdu.

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Arsenal'in yıldızı, Premier League'de gol atan Alman oyuncular sıralamasında artık önemli isimlerin önünde yer alıyor. Brighton'dan Pascal Gross 34 golle üçüncü sırada bulunurken, eski Arsenal oyun kurucusu Mesut Ozil 33 golle hemen arkasında.

Tottenham taraftarlarının gözdesi Jurgen Klinsmann 29 gol atarken, Chelsea ile şampiyonluk yaşayan Michael Ballack İngiltere kariyerini 17 golle tamamladı. Havertz'in millî takımdan arkadaşı Florian Wirtz'in ise Liverpool formasıyla beş golü bulunuyor. Wirtz, pazar günü bir şutunda direğe takıldı.

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Anfield'daki galibiyet hasreti sona erdi

Liverpool'a karşı gol atmak, Havertz için geçmişte zor bir görevdi. Bu, kariyerinde Liverpool'a karşı çıktığı 12 maçtaki yalnızca ikinci golüydü. Önceki tek golünü Ağustos 2021'de Chelsea formasıyla atmıştı.

Premier League'de yeni bir rekora ulaşan ve gol yollarında özgüvenini tazeleyen hücum oyuncusu, bu önemli çıkışını sürdürmek isteyecek. Hem kendi gol hasretine hem de Arsenal'in Anfield'daki uzun süreli galibiyet hasretine son vermesi, önümüzdeki dönemde de kulüp için kilit bir isim olacağını gösteriyor.