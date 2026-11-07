Arsenal, cumartesi günü Hull City karşısında penaltı kazanamadı. VAR, Kai Havertz'in Nobel Mendy tarafından yere düşürülmeden önce ofsaytta olduğuna karar verdi. Hakem Farai Hallam faul kararını ilk açıkladığında ev sahibi taraftarlar kısa süreliğine sevindi. Ancak Hull City lehine serbest vuruş verildi ve Emirates Stadyumu'nda gergin geçen ilk yarıda Mikel Arteta saha kenarında öfkelendi.

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Hull maçında uzun VAR incelemesinin ardından Arsenal'a penaltı verilmedi

Arsenal, ilk yarının büyük bölümünde üstün oynadı ve Havertz, ceza sahasında Mendy'nin müdahalesiyle yere düşünce penaltı kazanacağını düşündü. Oyun devam etti ancak pozisyon, Hallam'a saha kenarındaki monitörden inceleme yapması tavsiye edilmeden önce VAR tarafından birkaç dakika boyunca incelendi.

VAR, hakeme Mendy'nin forvetin formasından açıkça çektiğini ancak Havertz'in o sırada ofsayt pozisyonunda olduğunu, bu nedenle faul kararı verilemeyeceğini bildirdi.

Emirates'te sevinç yerini öfkeye bıraktı, Arteta hakemlerle konuştu

Hallam kararını açıklarken önce Hull stoperinin yaptığı faulden söz etti. Ev sahibi taraftarlar da penaltı kararı verileceğini düşünerek sevindi. Ancak Hallam, Hull'un ofsayt nedeniyle serbest vuruş kullanacağını açıklayınca sevinçleri bir anda hayal kırıklığına dönüştü.

Premier League'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “VAR, Mendy'nin Havertz'e müdahalesi nedeniyle Arsenal lehine olası bir penaltı için saha kenarında inceleme yapılmasını tavsiye etti ancak pozisyonun gelişiminde Havertz'in ofsaytta olduğunu belirledi.” Karar, Arsenal oyuncuları ve yedek kulübesinde büyük tepkiye yol açtı. Takımlar devre arasına golsüz girerken Arteta, dördüncü hakemle sert bir konuşma yaptı.

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VAR'ın Havertz için verdiği ofsayt kararı neden yanlıştı?

Kısa süre sonra kuralların Arsenal'dan yana olduğu ortaya çıktı. BBC Sport'un futbol meseleleri muhabiri Dale Johnson şunları söyledi: “Emirates'teki bu VAR müdahalesi oldukça tartışmalı. Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, ancak ofsayt ihlali yaptığında oyuna aktif olarak katılmış sayılır. Kai Havertz'in ‘topa oynamaya çalışması veya top için rakibiyle mücadeleye girmesi’ gerekir. Aksi takdirde Nobel Mendy'nin formadan çekmesi öncelik taşır. Faul, herhangi bir ofsayt ihlalinden önce gerçekleşiyor.

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“Havertz bir ofsayt ihlali yapmadı ve ofsayt pozisyonuna rağmen Arsenal'a penaltı verilmeliydi. Birkaç sezon önce Newcastle ile Bournemouth arasındaki maçta da benzerini gördük. Fabian Schar az farkla ofsayt pozisyonundaydı ancak serbest vuruşla gönderilen topa hareketlenirken geriye çekildi. VAR incelemesinin ardından penaltı verildi.”

Hull karşısında ikinci yarıda Arsenal'ı ne bekliyor?

Bu karar, son şampiyonun devre arasına ciddi bir haksızlığa uğradığı hissiyle girmesine neden oldu.

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Arteta'nın ekibi, ikinci yarıda bu hayal kırıklığını gol bulmak için kullanmak zorunda. Gol gelmezse hakemlere yöneltilen sorular daha da artacak.