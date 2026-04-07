Kai Havertz, maçın son dakikalarında vasat bir performans sergileyen Arsenal'e Sporting Lizbon karşısında yine de galibiyeti getirdi

Arsenal, Salı günü Sporting Portugal deplasmanında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçını son dakikada kazandı. Yağmurlu bir Lizbon'da Kai Havertz, maçın bitimine çok az bir süre kala tek golü attı: 0-1. Rövanş maçı önümüzdeki hafta Çarşamba günü saat 21:00'de Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Az kalsın Sporting bu çeyrek finale hiç kalamayacaktı. Portekizliler, sekizinci finalin ilk maçında FK Bodø/Glimt'e 3-0 yenildiler, ancak rövanş maçında evlerinde bir geri dönüşe imza attılar: Uzatmaların ardından 5-0. Arsenal ise sekizinci finalde Bayer Leverkusen'i iki maç toplamında 3-1'lik skorla eledi.

Sakatlığı nedeniyle Jurriën Timber'den yoksun olan Arsenal, maçın heyecan verici açılış dakikalarında hemen baskı altında kaldı. Ousmane Diomande'nin muhteşem pasının ardından Maximiliano Araújo'nun şutu üst direğe çarptı ve aynı sol bek, kısa süre sonra uzak mesafeden çektiği şutun az farkla üstten dışarı çıkmasını izledi.

Ardından Arsenal da kendini gösterdi. Martin Ødegaard'ın serbest vuruşunda Diomande topu neredeyse kendi kalesine gönderecekti, ardından Noni Madueke'nin köşe vuruşu da tek seferde üst direğe çarptı. Böylece her iki takım da maçın ilk çeyreğinde birer kez direkleri sarsmıştı.

Maçın başlangıcı umut vericiydi, ancak her iki takımın da ilk yarının geri kalanında sergilediği performans oldukça hayal kırıklığı yarattı. Rui Silva'nın kurtardığı Ødegaard'ın şutu dışında kayda değer bir pozisyon yaşanmadı.

Genel olarak ilk yarıda Sporting üstün olan taraftı. İkinci yarıda ise uzun süre Arsenal üstünlüğü ele geçirdi. Leandro Trossard şutunu dışarı attı, Rui Silva Ødegaard ve Gabriel Martinelli'nin şutlarını kurtardı ve Martín Zubimendi'nin açılış golü, Viktor Gyökeres'in ofsayt pozisyonu nedeniyle iptal edildi.

Ancak Sporting de zaman zaman, özellikle maçın sonlarına doğru tehlikeli pozisyonlar yarattı. Mükemmel bir performans sergileyen Araújo’nun pasının ardından Francisco Trincão topu dışarıya attı ve maçın son dakikalarında Geny Catamo üç kez gol fırsatı yakaladı. İlkinde topu az farkla dışarıya attı, daha sonra ise hem kafa vuruşu hem de şutu David Raya tarafından ustaca kurtarıldı.

Böylece her iki takım da golsüz bir beraberliğe doğru ilerliyor gibi görünüyordu, ancak maçın bitimine az bir süre kala Havertz durumu değiştirdi. Martinelli, güzel bir pasla Alman takım arkadaşını Rui Silva ile karşı karşıya bıraktı ve Havertz skoru 0-1'e getirdi.