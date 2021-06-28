Almanya’nın son 16 turunda oynayacağı İngiltere maçından önce konuşan Havertz, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını belirtti.

Chelsea forması giyen Havertz, İngiltere ile Wembley’de “özel” bir maç oynayacaklarını düşünüyor.

İngiltere - Almanya maçı öncesinde konuşan Kai Havertz, İngilizlerin dünya klasında oyunculara sahip olduğunun altını çizdi.

F Grubu’nu son Dünya Kupası şampiyonu Fransa’nın ardından ikinci sırada bitiren Almanya, son 16 turunda İngiltere ile karşılaşacak. İngilizler ise D Grubu’nu Hırvatistan’ın önünde lider olarak tamamlamıştı.

Neler söylendi?

Maç öncesi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Havertz, eşleşmeye dair şu yorumlarda bulundu: “Benim için özel bir karşılaşma olacak. Rakibimizdeki bazı oyuncuları tanıyorum ve bir yıldır Londra’da yaşıyorum. Genel olarak diğer maçlara nasıl hazırlanıyorsam bu maça da öyle yaklaşıyorum.”

“Bizim için çok önemli bir maç olacak ve istediğimiz sonucu alabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İngiltere’nin kadrosunda dünyanın en iyi oyuncularının bazıları var.”

“Tabii ki biraz daha gelişim gösterebilirler ancak hücumda inanılmaz bir bireysel kaliteye sahipler. Onun dışında denk bir eşleşme olacağını düşünüyorum.”

“Çok heyecanlıyız ve tamamen maça odaklanmış durumdayız.”

İngiliz oyuncuların Premier Lig’de oynamalarından ötürü daha fazla tecrübe sahibi olup olmadıkları sorusuna ise Alman yıldız şöyle yanıt verdi:

“Bunun bir avantaj getirdiğini düşünmüyorum. Bizim de kadromuzda çok önemli maçlarda forma giymiş oyuncularımız var.”

Havertz’in Müller övgüsü

Macaristan maçında sakatlığından ötürü forma giyemeyen Müller’in, İngiltere maçında tekrar takıma dönmesi bekleniyor. Havertz de yıldız oyuncunun takım için çok önemli olduğunu şu ifadelerle dile getirdi:

“Aynı anda hem bir oyuncu hem de teknik direktör gibi düşünüyor. Takımdaki üçüncü hocamız Müller. Çok neşeli bir oyuncu ama saha içinde de tam anlamıyla bir profesyonel.”

“Birçok oyuncunun performansını yukarıya çekiyor ve sahada bizlerle kurduğu iletişimle takımda büyük rol oynuyor. Müller’le birlikte net bir şekilde daha iyi bir takım oluyoruz.”

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