Buna göre Varela'yı başta SSC Napoli olmak üzere İtalya'nın tüm önde gelen kulüpleri takip ediyor. Arsenal'in de sezona etkileyici bir başlangıç yapan forveti "radarına aldığı" belirtiliyor.

Londra ekibinde teknik direktör Mikel Arteta'nın vazgeçilmezlerinden biri, Alman millî takımının forveti Kai Havertz. İspanyol teknik adam, eski Leverkusen oyuncusunun büyük bir hayranı olsa da Havertz gerçek bir dokuz numara değil. Bu nedenle Arsenal'in başka forvetlerle ilgilendiğine dair söylentiler sık sık gündeme geliyor. Üstelik İsveçli Viktor Gyökeres'in yedek kalmasına kızdığı ve kışın kulüpten ayrılmak isteyebileceği öne sürülüyor.

Varela'nın Arsenal'in dikkatini çektiği iddiası tesadüf değil. 21 yaşındaki oyuncu Monza'da göz dolduruyor: Bu sezon çıktığı altı Serie A maçında altı gol attı. Böylece gol krallığında Roma forveti Donyell Malen ile birlikte, yedi gollü Frosinone oyuncusu Antonio Raimondo'nun arkasında ikinci sırada yer alıyor. Varela ayrıca Coppa Italia'da Avellino'ya karşı iki gol kaydetti.

Bu performans ve beraberinde gelen hızlı piyasa değeri artışı, Monza'da şimdiden elleri ovuşturuyor. Lombardiya ekibi, Varela'yı geçen yaz Benfica'dan 2,5 milyon euro gibi nispeten düşük bir bonservis bedeliyle transfer etmişti. Monza, o dönemde oyuncuyla anlaşmak için HSV, FC Paris ve Serie A'daki rakipleri Venezia ile Parma'yı geride bırakmıştı.

Gustavo Varela'nın AC Monza ile sözleşmesi ne zamana kadar sürüyor?

Varela'nın sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor ve Gazzetta'nın haberine göre sözleşmede Benfica için geri satın alma maddesi de bulunmuyor. Portekiz medyası son dönemde böyle bir maddeden söz etmiş ve Lizbon'da 21 yaşındaki oyuncuyu geri getirme umudu taşındığını bildirmişti. Ancak Benfica'nın teklif eşleştirme hakkı ve sonraki satıştan yüzde 20 pay aldığı belirtiliyor.

Getty Images

Varela, Benfica'nın ezeli rakibi Sporting'in altyapısından yetişti. 2016'dan 2022'ye kadar PAOK Selanik'in genç takımlarında oynadıktan sonra 100.000 euro yetiştirme tazminatı karşılığında Portekiz'in rekortmen şampiyonuna transfer oldu. Benfica'da A takıma yükselemedi ve 2025/26 sezonunda B takımından Gil Vicente'ye kiralandı. Orada 33 resmî maçta yedi gol ve üç asist üretti. Varela, yıllardır Portekiz'in alt yaş millî takımlarında da golleriyle öne çıkıyor. Şu anda U21 takımı formasıyla yedi maçta dört golü bulunuyor.

Varela, iki ayağıyla da gol vuruşu yapabilen ve hava toplarında da etkili olan klasik bir santrfor. Monza Teknik Direktörü Ivan Juric ise elinde işlenmemiş bir cevher olduğundan emin: "Şimdiden çok sayıda gol atıyor ve birçok alanda hâlâ gelişmek için muazzam bir potansiyeli var."