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Twente Enschede, Ajax Amsterdam ile 2-2 berabere kaldı ancak ESPN'e göre hakem Joey Kooij, vahim VAR hatalarının ardından öfke patlaması ve açık özeleştirisiyle haftanın olayına damga vurdu.

Kooij, bitiş düdüğünün hemen ardından hatasını kabul etti. Video yardımcı hakem Dennis Higler'in oyunu derhal durdurması yönündeki ısrarlı uyarısı üzerine karşılaşmayı erken kestiğini açıkça söyledi. Hakem, ev sahibi ekibin gelişmekte olan tehlikeli kontra atağını durdurmak yerine birkaç saniye daha beklemesi gerektiğini belirtti.

Pozisyon, Ajax'ın 2-1 önde olduğu maçın bitimine yaklaşık 15 dakika kala yaşandı. Müdahalenin nedeni, Amsterdam ekibi lehine olası bir elle oynama penaltısıydı. Higler, orta hakemle iletişime geçerek pozisyonu incelemesini istedi. Bunun üzerine Kooij düdüğünü çaldı ve Enschede'nin net bir hücum fırsatını elinden aldı.

Ancak saha kenarında görüntüleri izleyen Kooij, yardımcısından farklı bir karara vardı. Hakeme göre Twente forveti Wout Weghorst topa kurallara aykırı biçimde elle dokunmamıştı.

IMAGO

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"Boktan VAR": Hollanda'da hakem, hatasının ardından öfkelendi

Sonuç olarak Ajax penaltı kazanmadı. Ancak Enschede'nin düdükle kesilen kontra atağının yarattığı mağduriyet giderilemedi. Bu da ev sahibi ekibin tribünlerinde ve yedek kulübesinde anlaşılır bir öfkeye yol açtı.

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Yaşananlar Kooij'in sinirlerini de gözle görülür biçimde yıprattı. Soyunma odasına giderken öfkesini yüksek sesle dışa vurduğu, saha çevresindeki mikrofonlara yansıdı. Hollandalı hakem, koridorlara doğru yürürken "Boktan VAR!" diye bağırdı.

Kısa süre sonra ESPN'e yaşananları değerlendiren Kooij, "Buna gerçekten çok öfkelendim" dedi.

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Ancak gerginlik burada sona ermedi; uzatma dakikalarında bir başka kritik pozisyon yaşandı. Kooij, Ajax savunmacısı Lucas Rosa'nın Ramiz Zerrouki'nin formasını çektiğini sahada ilk anda fark etmedi.

Video hakem ekibi yeniden müdahale etti ve Kooij bir kez daha monitörün başına gitti. Bu kez kararını Twente lehine değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Sorumluluğu üstlenen Weghorst, penaltıyı gole çevirerek skoru 2-2'ye getirdi. Maçın bu sonuçla bitmesi, Amsterdam ekibinin sahadaki hayal kırıklığını kesinleştirdi.