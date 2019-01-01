Kupa

Kahramanmaraşspor - Karagümrük maçı hangi kanalda?

Yorum()
AA
Ziraat Türkiye Kupası’nda Kahramanmaraşspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Peki maç hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor, TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.

Kahramanmaraşspor - Karagümrük maçı hangi kanalda?

25 Eylül Çarşamba günü oynanacak maç saat 16:30’da başlayacak. Karşılaşma A Spor’dan naklen yayınlanacak.

Haberin devamı aşağıda

Editörün Seçtikleri

TFF 1. Lig’de 5. hafta sonunda 9 puan toplayan Fatih Karagümrük, Ümraniyespor, Akhisarspor ve Adana Demirspor’un ardından 4. sırada yer alıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor ise 4 haftada 7 puan toplayarak 7. sırada yer aldı.

Geçtiğimiz Pazar, Giresun deplasmanına çıkan Fatih Karagümrük, o maçta ilk 11’de oynayan futbolcularını Kahramanmaraş’a götürmedi.

Kapat