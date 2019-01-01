Kahramanmaraşspor - Karagümrük maçı hangi kanalda?
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AA
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor, TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak.
Kahramanmaraşspor - Karagümrük maçı hangi kanalda?
25 Eylül Çarşamba günü oynanacak maç saat 16:30’da başlayacak. Karşılaşma A Spor’dan naklen yayınlanacak.
TFF 1. Lig’de 5. hafta sonunda 9 puan toplayan Fatih Karagümrük, Ümraniyespor, Akhisarspor ve Adana Demirspor’un ardından 4. sırada yer alıyor.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraşspor ise 4 haftada 7 puan toplayarak 7. sırada yer aldı.
Geçtiğimiz Pazar, Giresun deplasmanına çıkan Fatih Karagümrük, o maçta ilk 11’de oynayan futbolcularını Kahramanmaraş’a götürmedi.