Bruno Guimaraes, yazın Arsenal'e ayrılmasından bu yana St James' Park çimlerine ilk kez çıktığında yuhalama ve ıslıklarla karşılandı. Bir zamanlar Tyneside tribünlerinin sevgilisi olan Brezilyalı oyuncu, Premier League şampiyonluk yarışının hararetinde eski bağların pek bir anlam taşımadığını gördü.

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Newcastle'ın eski kaptanına soğuk karşılama

Guimaraes ile Newcastle United taraftarı arasındaki yakın ilişki resmen buruk bir sona ulaştı. Takımın kilit isimlerinden biri ve kulüp kaptanı olan Brezilyalı millî oyuncu, yaz transfer döneminde ses getiren bir hamleyle Kuzey Londra'ya gitti. Bu transferin, kuzeydoğudaki taraftarlar için hâlâ bir rahatsızlık kaynağı olduğu açık.

Orta saha oyuncusu bu akşamın erken saatlerinde Arsenal takım otobüsünden indiğinde soğuk bir karşılamayla yüzleşti ve atmosfer ilk düdükten çok önce gerildi. Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan iki takım arasındaki merakla beklenen mücadele başladıktan sonra gerginlik daha da arttı.

Ev sahibi taraftar, geri dönen yıldızlara zaman zaman gösterilen takdir dolu alkışlar yerine, rakibi psikolojik baskı altına alan daha sert bir tepkiyi tercih etti. Newcastle United taraftarının, Arsenal'in yıldızı topa her dokunduğunda yoğun biçimde ıslık çaldığı görüldü. Bu da 29 yaşındaki oyun kurucu için oldukça rahatsız edici bir akşam yarattı.

Arsenal zirvedeki farkı açmak istiyor

Odak noktası Guimaraes olsa da Mikel Arteta'nın takımı, Premier League zirvesindeki üstünlüğünü artırma hedefiyle Newcastle'a geldi. Arsenal geçen sezon bu statta 2-1'lik dar bir galibiyet almıştı. Bugün aynı başarıyı tekrarlamak, mevcut puan durumu açısından büyük önem taşıyacaktı.

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Manchester City şu sıralar tökezlerken konuk ekibin kazanması, bayram dönemi başlamadan son şampiyonla arasındaki farkı sekiz puana çıkaracaktı. Bu, Arsenal'e şampiyonluk yarışının gidişatına yön verme konusunda büyük bir fırsat sunuyor.

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Enzo Maresca yönetimindeki City'nin alışılmadık düşüşü de mevcut tabloya katkıda bulundu. Takımı dört maçtır galip gelemiyor. Son aksilikleri, bugün erken saatlerde Fulham karşısında aldıkları -1-1'lik beraberlik oldu. Bu sonuç, Arteta'nın zirvedeki konumunu sağlamlaştırması için büyük bir fırsat yarattı. Guimaraes, bu sezon Arsenal'in şampiyonluk mücadelesinin itici gücü hâline gelen orta saha üçlüsünde Declan Rice ve Martin Odegaard ile birlikte ilk 11'de yer aldı.

Yaz ayrılığıyla gölgelenen bir miras

Guimaraes'in daha önce Newcastle'ın yükselişine yaptığı katkılar düşünüldüğünde, ona yöneltilen sert tepki birçok gözlemciye özellikle ağır geldi. Mevcut kulüp sahipliği döneminde takımın yükselişinin temel taşlarından biriydi ancak ayrılış biçimi, Newcastle halkında kalıcı bir kırgınlık bırakmış görünüyor.

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Stada gelişinde yaşananlar, bir zamanlar gördüğü sevgiyle keskin bir tezat oluşturdu. Eski evine dönerken karşılaşmayı umduğu karşılama bu değildi.

Tribünlerden yükselen tepkilere rağmen Guimaraes, Arsenal formasıyla üstlendiği yeni sorumluluklara odaklandı. Arteta, gelişinden bu yana orta saha oyuncusuna büyük güven duyuyor. Bugün ilk 11'de yer alması da Arsenal'in taktik düzenindeki önemini ortaya koydu.