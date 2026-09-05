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Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Çeviri:

Kahramanı Yelena Yelinina: Ittihad, Nassr derbisinde tarihi bir rekora imza attı

G. Ilenikhena
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
Nijerya
Suudi Arabistan

Nijeryalı yıldız olay yaratıyor

Ittihad, Nassr karşısında oynanan klasikoda tarihi bir rakama imza attı; bugün cumartesi akşamı iki takımı karşı karşıya getiren ve Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin beşinci hafta müsabakaları kapsamında oynanan maçta ilk yarının ilk 22 dakikasında rakip fileleri iki kez havalandırmayı başardı.

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Ittihad'ın iki golü, hücumdaki formunu sürdürerek maçın başında iki gol kaydeden Nijeryalı George Ilenikhena aracılığıyla geldi. Ilenikhena, takımına haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Nassr karşısında erken bir üstünlük kazandırdı.

Futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşan "Opta" ağına göre Ittihad, profesyonel ligdeki iki takım arasındaki karşılaşmaların tarihinde ilk kez Nassr karşısında ilk 22 dakikada iki gol kaydetti ve böylece rakibi karşısındaki siciline yeni bir rakam yazdırdı.

Ilenikhena, kısa bir süre içinde iki kez fileleri havalandırmayı başararak kendini klasikonun yıldızı olarak kabul ettirdi; Nassr kalesi önündeki büyük tehlikesini teyit etti ve Ittihad'ı maçta son derece güçlü bir başlangıca taşıdı.

Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Abha crest
Abha
ABH

Bu tarihi rakam, Ittihad'ın güçlü hücum başlangıcını yansıtıyor; takım eline geçen fırsatları değerlendirerek gole çevirmeyi başardı ve Ilenikhena, Ittihad'ın erken üstünlüğünün arkasındaki sır kelimesi oldu.

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