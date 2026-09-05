Ittihad, Nassr karşısında oynanan klasikoda tarihi bir rakama imza attı; bugün cumartesi akşamı iki takımı karşı karşıya getiren ve Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin beşinci hafta müsabakaları kapsamında oynanan maçta ilk yarının ilk 22 dakikasında rakip fileleri iki kez havalandırmayı başardı.

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Ittihad'ın iki golü, hücumdaki formunu sürdürerek maçın başında iki gol kaydeden Nijeryalı George Ilenikhena aracılığıyla geldi. Ilenikhena, takımına haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Nassr karşısında erken bir üstünlük kazandırdı.

Futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşan "Opta" ağına göre Ittihad, profesyonel ligdeki iki takım arasındaki karşılaşmaların tarihinde ilk kez Nassr karşısında ilk 22 dakikada iki gol kaydetti ve böylece rakibi karşısındaki siciline yeni bir rakam yazdırdı.

Ilenikhena, kısa bir süre içinde iki kez fileleri havalandırmayı başararak kendini klasikonun yıldızı olarak kabul ettirdi; Nassr kalesi önündeki büyük tehlikesini teyit etti ve Ittihad'ı maçta son derece güçlü bir başlangıca taşıdı.

Bu tarihi rakam, Ittihad'ın güçlü hücum başlangıcını yansıtıyor; takım eline geçen fırsatları değerlendirerek gole çevirmeyi başardı ve Ilenikhena, Ittihad'ın erken üstünlüğünün arkasındaki sır kelimesi oldu.