Barcelona'nın İspanyol orta saha oyuncusu Pedri, takımının 0-2 geriye düşmesine rağmen geri dönerek Villarreal karşısında elde ettiği galibiyeti değerlendirdi.

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Pedri, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, takımın zorlu başlangıcı atlatıp maçın gidişatını tersine çevirebilmesinin oyuncuların elde ettiği en önemli kazanım olduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra kontrolü yeniden ele geçirmelerine ve geriye düştükleri maçı galibiyete dönüştürmelerine yardımcı olan büyük taraftar desteğine de dikkat çekti.

Maç sonrası açıklamalarında bireysel olarak kendini rahat hissettiğini belirten Pedri, henüz kendi performansını izlemediğini, seviyesini daha iyi değerlendirebilmek için karşılaşmayı yeniden izleyeceğini ancak saha içinde kendini oldukça rahat hissettiğini söyledi. İspanyol futbolcu, kişisel performansından çok takımın tepkisine ve geri dönme becerisine odaklanmayı tercih ederek Barcelona'nın skoru tersine çevirmesinin en önemli şey olduğunu ifade etti.

İspanyol orta saha oyuncusu, Barcelona taraftarlarının takımın iki gollük dezavantajı kapatmasındaki rolünü övdü. Kendi sahalarında ve taraftarlarının önünde oynamanın oyunculara büyük avantaj sağladığını ve rakipler için işi daha da zorlaştırdığını belirten Pedri, özellikle Barcelona'nın topa sahip olma ve topu ayakta tutma üzerine kurulu oyunuyla bunun diğer takımları büyük fiziksel efor sarf etmeye ve maç boyunca uzun süre koşmaya zorladığını anlattı.

Pedri, taraftarların her koşulda takımın arkasında durmaya devam ettiğini ve desteklerinin karşılaşmada etkili bir unsur olduğunu ekledi. Taraftarların varlığı ve kesintisiz desteği olmasaydı işlerin çok daha karmaşık hale geleceğini vurgulayan Pedri, bu desteğin özellikle Barcelona'nın iki gol bulup maça yeniden ortak olduğu bölümde hissedildiğinin altını çizdi.

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Oyuncuların bu destek için her zaman büyük minnet duyduğunu belirten Pedri, bu desteğin onlara sonuna kadar mücadele etmeleri için ekstra güç verdiğini söyledi.

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Pedri, Alman teknik direktör Hansi Flick'in ilk sezonunda olduğu gibi Barcelona'nın geri dönüş senaryolarını tekrarlayabilme becerisine de değindi. Oyuncuların iki golle geriye düşmelerine rağmen skoru değiştirebileceklerine dair inançlarını kaybetmediğini açıklayan Pedri, pozisyon üretme ve rakip kaleye ulaşma kapasitesine sahip olduklarının farkında olduklarını, özellikle takımın ilk yarıda çok sayıda girişimde bulunduğunu ve devre arasından sonra da yeni fırsatlar yakalayabileceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Barcelonalı oyuncu, ilk yarıda takımın pozisyonları gole çevirememesinin, özellikle topu ağlarda görmek istediği için kendisini gerdiğini belirtti. Ancak ilk golün ardından işlerin değiştiğini açıklayan Pedri, oyuncuların Villarreal'in savunma bölgesine çekileceğini öngördüğünü, bunun da Barcelona'ya baskıyı sürdürmek ve önce beraberlik, ardından üstünlük golünü aramak için daha fazla alan ve ek fırsatlar sunacağını, sonunda da takımın ve taraftarların beklediği geri dönüşün gerçekleştiğini anlattı.

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Açıklamalarının sonunda performansın, özellikle ilk dakikalarda ve ilk yarıda ortaya konan oyunun gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Pedri, Barcelona'nın pozisyon üretmeyi başarmasına, penaltı kazanmasına ve gol için hücum girişimlerinde bulunmasına rağmen savunmada istenen görüntüyü veremediğini vurguladı.

Bunun, Flick liderliğindeki teknik ekiple birlikte hataların analiz edilmesini ve düzeltilmesi için çalışılmasını gerektirdiğini açıklayan Pedri, karşılaşmadan çıkardığı en önemli şeyin takımın olumlu tepkisi, dengesini yeniden bulması ve maçın gidişatını değiştirme becerisi olduğunu sözlerine ekledi.