Kahire'deki Andrea Bocelli konseri biletlerini nasıl alabilirsiniz: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Efsanevi İtalyan tenor Andrea Bocelli, eşsiz ses ustalığını Yeni İdari Başkent’in kalbine taşıyarak Mısır’da bir kez daha sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Romanza 30. Yıl Dönümü Dünya Turu kapsamında düzenlenecek bu etkinlik, Bocelli'yi uluslararası süperstarlığa taşıyan albümün yayınlanmasının üzerinden geçen otuz yılı kutluyor.

Sık sık dünyanın en güzel sesine sahip olarak tanımlanan Bocelli, klasik opera ile çağdaş pop arasındaki köprüyü kurmaya devam ediyor ve bu konseri 2026'nın Mısır'da en çok beklenen kültürel etkinliklerinden biri haline getiriyor.

Andrea Bocelli Kahire'de ne zaman sahne alacak?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 26 Mayıs 2026 Salı | 21:00 Andrea Bocelli: Romanza 30. Yıl Dönümü Turu Sanat ve Kültür Şehri, Yeni Başkent, Kahire Bilet Satın Al

Andrea Bocelli Kahire biletleri nereden alınır?

İlk bilet satışları ve ana satış kanalları, Live Nation Middle East gibi resmi organizatörler ve TicketsMarche gibi yerel platformlar aracılığıyla gerçekleştirildi.

Son dakika biletleri için hayranlar, StubHub gibi ikincil satış platformları aracılığıyla yerlerini garantilemek için hala mükemmel fırsatlara sahip.

Andrea Bocelli Kahire biletleri ne kadar?

İlk satışa çıktığı sırada fiyat yapısı şu şekildeydi:

Emerald Restricted View: Bunlar, yaklaşık 58 $ 'dan başlayan en uygun fiyatlı biletlerdi. Bu, doğrudan görüş açısı yerine akustiği ve atmosferi daha çok önemseyen hayranlar için en uygun seçenektir.

Standard Emerald & Pearl: 125 ila 193 dolar arasında değişen bu bölümler, görüş ve ses kalitesi arasında sağlam bir denge sunar.

Diamond & Elite: Sahneye daha yakın olmak isteyenler için fiyatlar genellikle 232 ila 348 dolar aralığındadır.

Royal & Legacy Boxes: En iyi manzarayı ve birinci sınıf olanakları sunan, salonun en prestijli koltukları 425 ila 493 dolar arasında listelenmiştir.

Sanat ve Kültür Şehri hakkında bilmeniz gereken her şey

Kahire merkezinin yaklaşık 45 kilometre doğusunda yer alan bu mekan, Orta Doğu'daki türünün en büyüğü olacak şekilde tasarlanmış devasa bir kültür merkezidir.

Akustik, uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmıştır; bu da orkestranın ve tenör sesinin her nüansının duyulması gereken klasik crossover performansları için mekanı mükemmel kılar.

Yeni Başkent'te yer aldığı için, Maadi veya Zamalek gibi eski semtlerden buraya gelmek için uzun bir yolculuk gerektirdiğinden, ziyaretçilerin ulaşımlarını önceden planlamaları gerekir.

Etkinliğe katılıyorsanız, mekanla ilgili birkaç ipucu: