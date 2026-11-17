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Jürgen Klopp, Hollanda karşısındaki 5-0'lık galibiyeti istemeden önceden bildi ve 2014 Dünya Kupası'ndan viral olan bir videoyu hatırlattı.

Milli takım teknik direktörü, Almanya'nın ezeli rakibi Hollanda ile oynayacağı Uluslar Ligi maçı öncesinde ARD'de "İdeal olan, beş gol atmamız" diye şakalaşmıştı. Almanya'nın Berlin'deki 5-0'lık (1-0) galibiyeti , Klopp'nun bir "kâhin" olduğunu doğrular gibiydi.

Klopp, muhtemelen gruptaki durumu düşünerek yaptığı "kehanete" "İçimiz rahat ama ne olacağını bilmiyoruz" sözleriyle başlamıştı. "Final" öncesinde tablo açıktı: Beş farklı bir galibiyet, ön turu birinci bitirmek anlamına geliyordu. Sonuç da öyle oldu, gerçi Klopp "Bir gol atmak bile yeterince zor olacak" demişti.

Takımının coşkulu performansının ve 1959'dan bu yana Oranje karşısında aldığı en farklı galibiyetin ardından Klopp, "Bunu dilemeyi bile göze alamazdım" dedi. Gerçekten mi? Sunucu Esther Sedlaczek üsteledi: "Sezmişsiniz..." Klopp genişçe gülümsedi ve "evet, evet, evet" diye yanıt verdi.

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Klopp'nun sözlerini içeren Sportschau videosu internette on binlerce beğeni aldı; videonun altında coşkulu taraftarların sayısız yorumu vardı. Bazıları "kâhin" Klopp'dan bir zahmet piyango numaralarını ya da bir sonraki Dünya Kupası şampiyonunu da tahmin etmesini istedi.

Bu kısa görüntü, 2014 Dünya Kupası'ndan efsanevi bir videoyu hatırlatıyor. Videoda, bir Alman taraftara Brezilyalı bir taraftarın yanında süpermarkete giderken Brezilya'ya karşı oynanacak yarı finalin nasıl sonuçlanacağı sorulmuştu. "Yani, sağlam bir 7-1 olur" demişti ve haklı çıkmıştı.