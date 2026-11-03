Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal dünya çapında bir fenomen hâline geldi, ancak futbol dünyası genç oyuncunun adıyla ilgili temel bir ayrıntıyı yanlış anlamış gibi görünüyor. Babası Mounir Nasraoui, oğluna nasıl hitap edilmesi gerektiği konusunda bir düzeltme yaptı.

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Dünyaca ünlü yıldızın gerçek soyadı ortaya çıktı

Futbolun en tanınmış isimlerinden biri olmasına rağmen 19 yaşındaki kanat oyuncusunun adı yaygın biçimde yanlış anlaşılıyor. Taraftarlar ve medya, “Yamal”ın soyadı olduğunu varsayarak oyuncudan sık sık bu isimle söz ediyor.

Ancak babası Mounir Nasraoui, “Lamine Yamal”ın aslında birleşik bir ön ad olduğunu açıkladı. Bu ad, Luis Enrique veya Jose María gibi İspanyol isimlerinin geleneksel yapısını izliyor. Genç oyuncunun gerçek soyadı Nasraoui Ebana. Dolayısıyla kendisinden yalnızca ön adının ikinci kısmıyla söz edilmemesi gerekiyor.

Yanlış anlaşılmayı giderdi

Canlı yayına katılan Nasraoui, oğlunun adıyla ilgili yaygın yanlış anlaşılmayı düzeltmek istedi.

Nasraoui, “Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar,” dedi. “Onun adı Lamine Yamal ama Yamal soyadı değil. Soyadı Nasraoui Ebana. Herkesin bunu anlamasını istiyorum. O yüzden kafanız karışmasın.

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“Lamine Yamal onun adı. Bu yüzden babası ona ‘Lamine Yamal, iyi günde de kötü günde de, oğlum’ diyor. Ve bir şeyi unutmayın: Lamine Yamal sahada olduğu sürece asla zirvede olamayacaksınız.”

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Oyuncu da 16 yaşındayken Mundo Deportivo’ya konuşurken konuya değinmiş ve birleşik adını kısaltmak isteyenlere nasıl hitap edilmesini tercih ettiğini söylemişti: “Adım Lamine Yamal ama kısaltmak istiyorsanız Lamine deyin.”

Camp Nou’da yükselişi sürüyor

Bu açıklama, genç oyuncunun olağanüstü bir dönem geçirdiği sırada geldi. Barcelona ile iki La Liga şampiyonluğu yaşayan, İspanya ile de Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası kupalarını kaldıran oyuncu, dünyanın en iyileri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Son olarak Ballon d’Or oylamasını üçüncü sırada tamamladı. Londra’da düzenlenen törende en büyük ödülü Harry Kane kazandı.

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Artık Barcelona’nın ikonik 10 numaralı formasını giyen oyuncu, sahadaki performansıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Bu sezon şimdiden 12 gol ve 11 asist kaydetti. Ligdeki son etkileyici performansında ise Alaves karşısında alınan 6-1’lik farklı galibiyete iki gol ve bir asistle katkı sağladı. Formasının sırtında yazan “Lamine Yamal” adı da kişisel markasının ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor.

Barcelona’yı kritik sınavlar bekliyor

Barcelona, farklı kulvarlarda sürdürdüğü etkileyici gol performansını korumaya çalışırken zorlu bir haftaya giriyor. Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa karşısında ciddi bir sınav verecek ve Avrupa’da en iyi performansını ortaya koyması gerekecek.

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Hafta içindeki bu maçın ardından takımın hızla lige odaklanıp pazar günkü zorlu deplasmandan da başarıyla çıkması gerekecek. Barcelona, La Liga şampiyonluğu iddiasının ciddi biçimde sınanacağı Atletico Madrid maçı için Metropolitano’ya gidecek.