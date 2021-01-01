Kafa travması yaşayan Rui Patricio'nun bilinci açık mı?

Wolves Menajeri Nuno Espirito Santo, Liverpool maçında sakatlanan kaleci Rui Patirico ile ilgili iyi haberler verdi.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan Wolverhampton - Liverpool maçından sonra en çok merak edilen konulardan biri de, karşılaşmanın son anlarında sakatlanan Wolves kalecisi Rui Patricio'nun sağlık durumuydu.

Neyse ki Kurtlar'ın menajeri Nuno Espirito Santo, tecrübeli kalecinin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Liverpool maçının ardından Sky Sport'a konuşan Portekizli menajer, futbolseverlerin yüreğine şu sözlerle su serpti:

"Yeni bir bilgi aldık ve Patricio'nun durumu iyi. Bilinci yerinde, ne olduğunu hatırlıyor ve farkında. Doktorlar bana onun iyi olduğunu söylediler.

Kafada bir sarsıntı olduğu tüm bu durumlar hepimizi endişelendiriyor ama iyileşecek."

Rui Patririco nasıl sakatlandı?

Liverpool maçının son bölümünde Kırmızılar, Mohamed Salah'ın golü ile 2-0 öne geçti fakat gol, ofsayt sebebi ile geçerli sayılmadı.

Bu pozisyonda Conor Coady, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mısırlı futbolcuyu durdurmak isterken kaleci Rui Patricio ile karşı karşıya geldi. Coady'nin ayağı, Patricio'nun kafası ile temas edince Portekizli kaleci ağır bir sakatlık yaşadı.

Bu çarpışmanın ardından bir süre yerde hareketsiz yatan tecrübeli kaleci, kafa sarsıntısı geçirdi. Oyun, yaklaşık 8 dakika durdu ve Patricio, sedyeyle kenara getirilirken yerine John Ruddy oyuna dahil oldu.

'VAR' sakatlık sayılarını artırıyor mu?

Bilindiği gibi 'VAR' protokolüne göre ofsayt şüphesi içeren durumlarda pozisyon sonlanmadan ofsayt bayrağı kaldırılmıyor. Bu da oyunun devam etmesini, futbolcuların daha fazla efor sarf etmesini sağlıyor ve beraberinde sakatlanma ihtimallerini de yükseltiyor.

Premier Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan Merseyside derbisinde Virgil Van Dijk, Everton kalecisi Pickford'ın müdahalesiyle sakatlandı ve hâlâ sahalara dönemedi.

Hollandalı stoperin sakatlandığı pozisyon da ofsayttı fakat yeni kurallar sebebiyle yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırmayınca pozisyon devam etti, Van Dijk sakatlandı.

Dolayısıyla oyuna daha fazla adalet getirmek için kullanılan teknolojinin, diğer yandan bu şekilde götürüleri de olabiliyor.