Kadroyu taraftarlarına kurduran takım: Lorca FC

İspanya 3. Lig ekiplerinden La Hoya Lorca, bir mobil uygulama ile taraftarların kadro tercihlerini değerlendiriyor.

İspanya 3. Lig ekibi Lorca FC, geliştirdiği bir cep telefonu uygulaması ile taraftarların kadro hakkında söz sahibi olmasını sağlıyor.

Kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımla "Real Football Manager" (Gerçek Teknik Direktör) isimli uygulama taraftarlarla şu şekilde paylaşıldı:

Llega la app que os dará la oportunidad de poner a prueba vuestras habilidades como entrenadores de un equipo REAL, bienvenidos a MANAGER REAL FOOTBALL

Para android:https://t.co/EnDbaFxbtx

Para ios (iphone/ipad)https://t.co/3te9mn5Ue1 pic.twitter.com/eujawvqy41 — Lorca Fútbol Club (@LorcaFCSAD) January 9, 2020

"Sizler için gerçek bir takımın teknik direktörü olarak yeteneklerinizi test etme şansı sunan bir uygulama hazırladık. Real Football Manager'a hoşgeldiniz."

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Bir sonraki paylaşımda ise uygulamada yapılan bir ilk 11 görseli şu mesaj ile paylaşıldı:

"Pazar günü yönetim sizde. Karar vermek çok zor: Kim yedek kalacak? Oyuna kim girmeli? Oyunculara en uygun diziliş hangisi?"

Taraftarlar yalnızca ilk 11 üzerindeki fikirlerini paylaşmakla kalmayacak; aynı zamanda sistem ve oyuncu değişikliği kararlarında da etkili olabilecek. Kulüp başkanı Roberto Torres, bu uygulamanın "futbolu demokratikleştirmek" ile ilgisi olduğunu söyledi. Yerel gazete Opinion de Murcia, teknik direktör Walter Caprile'nin bir dereceye kadar karar verme yetkisini elinde tutacağını bildirdi.