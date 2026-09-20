Justin Kluivert pazartesi günü Hollanda Milli Takımı kampına katılamayacak. Hücumcu orta saha oyuncusu, Bournemouth'un pazar günü Liverpool'a karşı oynayacağı maçta forma giyemeyecek ve menajer Marco Rose'a göre yaşadığı sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Bu nedenle, teknik direktör Xavi Hernández yönetimindeki ilk milli ara dönemini kaçıracak.

Kluivert sakatlığı perşembe akşamı San Sebastián'da Real Sociedad'a karşı oynanan Avrupa Ligi maçında yaşadı. Bournemouth, Avrupa'daki ilk maçında 1-2 kazanırken Kluivert de henüz 11. dakikada takımının açılış golünü atarak başrolde yer aldı.

Hollandalı oyuncu sakatlığına rağmen uzun süre oyunda kaldı ve ancak 84. dakikada yerini David Brooks'a bıraktı. Rose, birkaç gün sonra Bournemouth'un bir süre onun hizmetlerinden yararlanamayacağını net şekilde ifade etti. “Justin, San Sebastián'da bir sakatlık yaşadı. Birkaç hafta onu kaçıracağız. Çok ciddi bir şey değil ama zaman gerekiyor.”

Bu da Xavi'nin, Hollanda Milli Takımı teknik direktörü olarak açıkladığı ilk kadro etrafında doğrudan doğaçlama yapmak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Kluivert, yoğun bir milli ara döneminin başlangıcı için pazartesi öğleden sonra 21 Eylül'de Zeist'te toplanacak 26 kişilik grubun içinde yer alıyordu.

Hollanda, önümüzdeki haftalarda Uluslar Ligi'nde dört maç oynayacak. Hollanda Milli Takımı, 24 Eylül Perşembe günü Johan Cruijff ArenA'da Almanya karşısında başlayacak, ardından Sırbistan, Yunanistan ve yeniden Sırbistan maçları gelecek.

Kluivert'in kadrodan çıkmasının ardından Xavi'nin bir yedek oyuncu çağırması bekleniyor. Feyenoord kaptanı Luciano Valente ile PSV orta saha oyuncusu Guus Til bu konuda en güçlü iki aday gibi görünüyor, ancak teknik direktörün gerçekten kadrosuna ekstra bir oyuncu ekleyip eklemeyeceği henüz bilinmiyor.

Til, Ronald Koeman döneminde Hollanda'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı, ancak dikkat çekici şekilde Xavi'nin ilk grubunda bulunmadı. PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, cuma günü orta saha oyuncusunun bu konuda şahsen bilgilendirilmemesine şaşırdığını söyledi. “Bir telefon bile almadı. Bu gerçekten ilginç, çünkü Dünya Kupası'nda da kadrodaydı.”

Valente ise pazar günü Xavi tribündeyken Feyenoord'un FC Utrecht'i 5-0 yendiği maçta sahada kartvizitini bıraktı. Orta saha oyuncusu penaltı noktasından gol attı ve maçın ardından bir davet umduğunu kabul etti: “Elbette hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. İçten içe kadroda olmayı biraz umut etmiştim ama ayaklarımla konuşmam gerekiyor ve bugün bunu yaptım.”