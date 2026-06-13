Kadrolar belli oldu: Brezilya ve Fas'ta kimler ilk 11'de yer alacak?

Tam gece yarısı, Brezilya ve Fas, Dünya Kupası C Grubu'ndaki açılış maçında karşı karşıya gelecek. Her iki milli takım teknik direktörü de kadrolarını açıkladı.

Fas'ta PSV'li Ismael Saibari forvet olarak ilk 11'de yer alıyor. Eski Ajax oyuncusu Noussair Mazraoui de sol bek olarak maça başlıyor. Achraf Hakimi ve Brahim Díaz gibi büyük isimler de ilk 11'de yer alıyor. Anass Salah-Eddine ve Sofyan Amrabat ise yedek kulübesinde başlıyor.

Carlo Ancelotti, Brezilya'da gerçek bir yıldız kadrosuna sahip ve zor seçimler yapmak zorunda kaldı. Forvet hattını Vinicius Junior, Igor Thiago ve Raphinha oluştururken, Lucas Paquetá en geride oynayan orta saha oyuncusu olarak yer alıyor. Matheus Cunha ve Endrick ise yedek kulübesinde başlıyor. Süper yıldız Neymar henüz yeterince formda değil ve maç kadrosunda yer almıyor.

Fas kadrosu: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi; Díaz, El Khannouss, Saibari

Brezilya kadrosu: Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Guimarães, Paquetá; Vinicius, Thiago, Raphinha