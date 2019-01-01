İngiltere kadrosundan çıkarılan James Maddison soluğu poker masasında aldı

Hastalığı gerekçesiyle İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkarılan James Maddison, Çekya maçı esnasında poker oynarken görüntülendi.

’nin yıldız ismi James Maddison, hasta olduğu gerekçesiyle İngiltere Milli Takımı’nın Çekya ve Bulgaristan ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.

22 yaşındaki oyuncu, Leicester’a döndükten sonra soluğu kumarhanede aldı. İngiltere, Çekya'ya 2-1 yenilirken, Maddison’ın ise pokerden yaklaşık 5 bin sterlin kazandığı iddia edildi.

The Sun gazetesi olayı manşetine taşırken, futbolcunun poker masasındakii fotoğrafı da paylaşıldı.

Southgate’den Maddison’a uyarı

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İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, konuyla ilgili yaptığı açıklamada genç futbolcuyu daha dikkatli olmaya davet etti.

Southgate, “Olay basına yansımadan önce bana mesaj atmıştı. Genç futbolcuların özel hayatları konusunda daha dikkatli olmaları gerekiyor” dedi.

49 yaşındaki teknik adam, “Ben para kaybetmeyi sevmiyorum. Kumarhane bana göre bir yer değil. Biz sahada alacağımız sonuçları düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.