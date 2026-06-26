Kadro dışı bırakılmasının ardından... Palmer, Dünya Kupası'nda İngiltere'yi takip etmek için şartını açıkladı

Alman teknik direktör Thomas Tuchel, Dünya Kupası finallerine katılacak İngiltere milli takım kadrosunu açıklarken en büyük sürprizlerden birini yaşattı; Chelsea’nin yıldızı Cole Palmer’ı kadroya almayarak, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold ve Harry Maguire gibi diğer önemli isimlerin de yer almadığı kadroya ekledi.

Bu karar, İngiliz spor camiasında geniş çapta tartışmalara yol açtı; özellikle de son Altın Top ödülünde sekizinci sırada yer alan ve son dönemde sessizliğini koruyan Blues'un yıldızı Palmer'ın durumunda. Palmer, bugün Cuma günü bu hayal kırıklığına felsefi bir ruhla değinerek şunları söyledi: "Bu yaz dinleneceğim ve üç ya da dört yıldır ilk kez rahatlayacağım, sonra da sevdiğim şeyi yapmaya geri döneceğim."

İngiliz medya platformu “i-D” ile yaptığı röportajda Palmer, teknik direktörünün kararını anlayışla karşıladığını belirterek şunları söyledi: “Bu sezon en iyisi değildi, ama gerçek bu. Değiştirilemeyecek bir karar üzerinde uzun süre kafa yormayacağım ve takımın turnuvada olabildiğince ileriye gitmesini diliyorum.”

Bu açıklamalar, İngiltere milli takımının ilk iki maçından dört puan toplayarak 32'li turlara yükselmenin eşiğine geldiği ve Panama milli takımıyla oynayacağı bir sonraki maçı beklediği bir dönemde geldi. Palmer büyük olasılıkla televizyon ekranlarının başında olacak olsa da, maçı izleyeceğini kesin olarak teyit etmedi ve kısaca şöyle yorumladı: "Başka planım olmazsa, evet, maçları izleyeceğim."