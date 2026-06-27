Kadro dışı bırakılma krizinin ardından... Tony, Tuchel ile yaptığı belirleyici görüşmenin perde arkasını anlatıyor

Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımında forma giyen İngiliz forvet Ivan Tony, İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Alman Thomas Tuchel ile yaptığı “ortamı yumuşatma” görüşmesinin perde arkasını açıkladı ve aralarındaki önceki anlaşmazlığın, birbirlerinin kişiliklerini yeterince tanımamalarından kaynaklanan bir “yanlış anlaşılma”dan ibaret olduğunu vurguladı. Bu açıklamalar, “Üç Aslanlar”ın 2026 Dünya Kupası grup aşamasının kapanışında Panama ile oynayacağı beklenen maç öncesinde geldi.

Tony'nin Dünya Kupası hayalleri, geçen yılın Haziran ayında milli takım kampında sadece iki dakika forma giydikten sonra mantıken suya düşmüştü; ardından Tuchel onu kadrodan tamamen çıkarmıştı, ancak Tony geri dönerek Dünya Kupası nihai kadrosuna seçilmesiyle herkesi şaşırttı.

Alman teknik direktör daha önce Tony’nin “bağlılık seviyesinden” duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti, ancak turnuva öncesinde konuyu açıklığa kavuşturmak için Al-Ahly’nin forvetiyle iletişime geçti; Tony ise “ESPN” sitesinin aktardığına göre bu konuda şöyle yorumda bulundu: "Durum, her iki tarafın da özür dilemesini gerektirmiyordu. Mesele, Tuchel'in beni bir insan olarak tanımamasıydı. Birbirimizin zihniyetini anlayabilmemiz için derinlemesine konuştuk ve şimdi o benim gerçek yüzümü görmeye başladı. Umarım burada olmamdan memnun olur."

Tuchel, Tony’nin mevcut kadrodaki rolünü “özel harekat ekibi” üyesi gibi tanımlamıştı. Ondan ilk 11’de başlamak yerine maçların son dakikalarında fark yaratması bekleniyordu. Medya, 30 yaşındaki oyuncunun özellikle penaltı atışları için kadroya çağrıldığını yorumladı; Tony ise buna şöyle yanıt verdi: “Milli takıma penaltı atmaktan daha fazlasını sunduğumu düşünmek isterim, ancak görevim bir dakikalığına sahaya çıkıp penaltı atmaksa, bunu asla reddetmem. Ben buradayım, takıma hizmet etmek için.”

Tony, Euro 2024'te İsviçre karşısında herkesi hayran bırakan meşhur “kaledeye bakmama” tekniğiyle penaltısını atıp atmayacağını açıklamayı reddetti ve gülerek şöyle dedi: “Bu sırrı şu anda paylaşamam!”

Tuchel, İngiltere milli takımının Boston’da 0-0 berabere biten son Gana maçında gol peşindeyken bile şu ana kadar Tony’yi kadroda kullanmamış olsa da, forvet oyuncusu forvet sıralamasındaki konumunu kabullenmiş görünüyor ve şöyle açıklıyor: “Teknik direktör en başından beri benimle konuştu ve rolümü çok net bir şekilde belirledi. Bu, turnuvaya nerede durduğunu bilmeden girmekten çok daha iyi. Teknik direktör sana ‘belirli yeteneklerin için kadroda olmanı istiyorum’ dediğinde, karar oyuncunun eline geçer ve benim için bu rolü kabul etmek tartışmaya açık bir konu değildi.”