Kadro dışı: Asya turnesi City yıldızının geleceğini şüpheye düşürdü

Manchester City, İtalyan teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde yeni bir sayfa açtı; ancak takımın en dikkat çekici eski yıldızlarından birinin durumu hâlâ belirsizliğini koruyor.

Manchester City geçtiğimiz hafta yeni sezon hazırlık antrenmanlarına başladı ve Jack Grealish takıma katılan oyuncular arasında yer aldı; ancak 11 gün sürecek Asya turnesi için Hong Kong ve Seul'e gidecek kafile listesinde yer almadı.

BBC Sport'a göre İngiliz orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ocak ayında geçirdiği ayak sakatlığından hâlâ toparlanmaya çalışıyor. Söz konusu sakatlık, oyuncunun seviyesini yeniden yakalamaya başladığı bir dönemde Everton'daki kiralık dönemini erken sona erdirmişti. Aynı sakatlık, İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılacak kadrosunda yer alma mücadelesi verme fırsatını da elinden almıştı.

Grealish, eski teknik direktör Pep Guardiola'nın planları dışında kalmış ve sözleşmesinin son yılına girerek Manchester City'ye geri dönmüştü. Haftalık maaşı yaklaşık 300 bin sterlin olarak tahmin edilmesine rağmen, kendisine bir sözleşme uzatma teklifi yapıldığına dair herhangi bir işaret bulunmuyor.

Oyuncu önümüzdeki eylül ayında 31 yaşına girecek. En dikkat çekici soru ise Maresca'nın ona A takımda yeni bir şans verip vermeyeceği ya da bu yaz ayrılığına onay vererek İngiltere'nin eski şampiyonuyla yollarının ayrılmasına razı olup olmayacağı.

Maresca, Grealish'in devam etme ihtimaline kapıyı kapatmadı ve geçtiğimiz hafta şunları söyledi: "Şu an burada ve hâlâ bir Manchester City oyuncusu. Kulüpteki tüm oyuncuları çalıştırmaya çalışmak benim görevim."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrılışımdan bu yana Jack ile iyi bir ilişkim var, hâlâ irtibat hâlindeyiz; çünkü çok büyük bir kalbe sahip ve harika bir insan. Sonrasında neler olacağını göreceğiz." Ancak İtalyan teknik direktör, son üç ayda iki farklı ortamda içki içerken görüntülenen Grealish'in fotoğraflarının dolaşıma girmesinin ardından endişeli olabilir; zira bu durum, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler nezdinde imajını etkileyebilir.

Grealish, 2023 yılında Manchester City'nin tarihi üçleme kutlamalarının başında yer almıştı; ancak o dönemde kendisinin "parti çocuğu" olarak nitelendirilmesini reddederek yalnızca "eğlendiğini" belirtmişti. Ne var ki bu sahnelerin tekrarlanması, transfer ihtimalini azaltabilir.

Grealish yılın başından bu yana herhangi bir resmi maça çıkmadı. Bu arada orta saha oyuncusu Kalvin Phillips de, İngiltere Championship takımı Sheffield United'daki başarısız kiralık döneminin ardından kulübe geri döndü.

Phillips hâlâ 30 yaşında olmasına rağmen, kariyeri 2022 yılında Leeds United'dan Manchester City'ye geçişinden bu yana ciddi biçimde geriledi. Zira son iki sezonda yalnızca EFL Kupası'nda topu topu yedi dakika süre buldu.

Veriler, Phillips'in de takımın planları dışında olduğuna işaret ediyor. Oyuncu Asya turnesi kadrosundan çıkarıldı ve Manchester City, mevcut transfer döneminde kendisi için yapılacak teklifleri dinlemeye açık durumda.

City kafilesi, üç hazırlık maçı için 28 oyuncudan oluştu. Erling Haaland, yeni transfer Elliot Anderson, Rayan Cherki ve Nico O'Reilly ise Dünya Kupası'ndaki katılımlarının ardından izin kullandı.

Kadroda ayrıca İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma, Phil Foden, Josko Gvardiol ve Antoine Semenyo'nun yanı sıra Maresca'nın mevcut oyuncuları değerlendirme isteği doğrultusunda bir dizi altyapı oyuncusu da yer alıyor.

Manchester City, Maresca dönemine cumartesi günü İtalya Ligi şampiyonu Inter Milan ile oynayacağı maçla başlayacak. Ardından Güney Kore Ligi yıldızlar karması ile karşılaşacak; sonrasında ise önümüzdeki hafta Seul'de Atletico Madrid ile mücadele edecek.

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