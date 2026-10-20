Kadsiye'nin Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde Hilal'in tahtını salladı ve attığı son dakika golüyle takımını zirveye taşıdı.

Kadsiye, bugün salı günü, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin onuncu haftasında, Buraydah'ta Teavun'un sahasında oynanan karşılaşmada ev sahibini tek golle mağlup etti.

Kadsiye'nin tek golünü, ceza sahası içinden yaptığı sert bir şutun ardından ikinci yarının uzatma dakikalarının altıncı dakikasında Hollandalı oyuncu Tijjani Reijnders kaydetti.

Bu galibiyet, Kadsiye'yi 25 puanla Suudi Arabistan Ligi puan tablosunun zirvesine taşıdı. Takım, ikinci sıradaki Hilal'in yalnızca bir puan önünde yer alıyor; ancak "Lider" bir maç eksik oynadı.

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Böylece önümüzdeki cuma günü iki takım arasında oynanacak merakla beklenen maç kızışıyor. Hilal, zirveyi geri almak umuduyla Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu'nda Kadsiye'ye konuk olacak.

Hatırlatmak gerekir ki Hilal, geçtiğimiz cuma günü oynanması planlanan Riyad maçının ertelenmesinin ardından Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde Kadsiye'den bir maç eksik oynadı; söz konusu maç önümüzdeki aralık ayında oynanacak.