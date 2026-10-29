Suudi Arabistan Roshn Pro Lig'inin on ikinci haftası kapsamında El-Kadisiye'yi Er-Riyad ile karşı karşıya getirecek olan beklenen mücadeleye bu gece tüm gözler çevrilmiş durumda.

El-Kadisiye, zirve mücadelesinde yerini sağlamlaştıracak üç puan arayışıyla dünya çapındaki ve yerel yıldızlardan oluşan bir kadroyla karşılaşmaya çıkarken, Er-Riyad defansif düzenine ve profesyonellerinin gücüne güvenerek El-Kadisiye sahasının tam ortasından bir sürprizle ayrılmaya oynuyor.

El-Kadisiye, Casteels liderliğinde en güçlü kadrosunu topladı

Teknik direktör, takım kaptanı olarak Belçikalı milli kaleci Koen Casteels önderliğinde hücum ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı:

Kaleci: Koen Casteels.

Savunma: Mohammed Abu el-Şamat - Gaston Alvarez - Cihad Zikri - Mohammed el-Şehrani.

Orta saha: Nacho Fernandez Vaigl - Christopher Bonsu Baah - Tijjani Reijnders - Musab el-Cuveyr.

Hücum: Julian Quiñones - Abdullah Al Salem.

Yedek kulübesi: el-Kassar, el-Ammar, el-Kahtani, el-Caber, İyad, Sengari, es-Seyyahi, el-Aliva, Sani.

Er-Riyad, Borjan ve Trezeguet'ye güveniyor

Diğer tarafta Arjantinli teknik direktör Mauricio Dollak, tecrübeli kaleci Borjan ve hücumda Mısırlı yıldız Mahmud Trezeguet önderliğinde dengeli bir kadro açıkladı:

Kaleci: Milan Borjan.

Savunma: Ahmed Asiri - Avad Dahl - Dino Abascal - Halid Mecraşi.

Orta saha: Kasım Lacami - Victor - Seko Keita - Fahd el-Raşidi.

Hücum: Bernard Mensah - Oko - Mahmud Trezeguet.

Yedek kulübesi: Jan Pietek, Süleyman Hezazi, Üsame el-Bevardi, Hasan el-Ali, Hüseyin el-Şarfa, Yasir el-Musa, Faysal el-Mibhi, Sultan el-İsa, Ammam Bahri.