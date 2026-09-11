Kadisiya'nın Kuzey İrlandalı teknik direktörü Brendan Rodgers, Ettifak karşısında alınan heyecan dolu 3-3'lük beraberliğin ardından büyük hayal kırıklığını gizlemedi ve Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında cuma günü oynanan Doğu derbisinde iki değerli puanı rakibine hediye edenin kendi takımı olduğunu vurguladı.

Rodgers, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaşananları, güçlü bir başlangıcın ardından oyuncularına gelen gevşeklik haline bağladı ve öfkeli bir tonla şunları söyledi: "İki gol attık, ardından bir gevşeklik yaşandı ve onların skoru eşitlemesine yardımcı olan hatalar yaptık. İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz."

İrlandalı teknik direktör, takımının kritik anlarda savunma kimliğini kaybettiğini de sözlerine ekledi ve şöyle açıkladı: "Takım gerektiği gibi savunma yapmadı ve futbolda skorda geride olduğunuzda kaybedecek bir şeyiniz yoktur. Ettifak da tam olarak bunu yaptı, tüm hücum kozlarıyla oynadı ve hatalarımızdan yararlandı."

Kadisiya'nın maç yükünün baskısından etkilenip etkilenmediğine dair sorular üzerine Rodgers, oyuncularını savunarak şöyle konuştu: "Özellikle Ahli karşısında büyük maçlar oynadık ve bunlarda büyük bir fiziksel çaba vardı, oyuncular ellerinden gelenin en iyisini verdi."

Liverpool ve Celtic'in eski teknik direktörü, genç kadrosundaki olumlu bir noktaya da dikkat çekerek şöyle dedi: "Yaş ortalamamız küçük ve bunun gibi güçlü ve çılgın maçlar, onların daha fazla tecrübe kazanmalarına ve son dakikaların baskısıyla başa çıkmalarına yardımcı oluyor."

Rodgers, beraberliğin hayal kırıklığına rağmen Kadisiya taraftarlarına umut mesajı vererek sözlerini tamamladı ve yolculuğun henüz başında olduklarını vurguladı: "Zaman hâlâ çok, sezon ilerledikçe daha iyi olacağız ve bu hataların tekrarlanmaması için onlardan ders çıkaracağız."

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Bu beraberlikle birlikte Kadisiya puanını 16'ya yükselterek, 17 puanla lider olan İttihad'ın arkasında ikinci sıraya yerleşti ve Roshn Ligi'nde tek başına liderlik fırsatını kaçırdı.