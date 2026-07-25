Hilal, mevcut yaz transfer döneminde Portekizli bek Joao Cancelo'nun yerini alacak oyuncuyu kadrosuna katmaya yaklaştı; ancak Kadisiye kulübü de bu transferi kapmak için beklenmedik biçimde devreye girdi.

Cancelo, kiralık dönemi sona erdikten sonra Hilal'e dönmek istememesi, özellikle de İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin takımda bulunması nedeniyle, mevcut yaz transfer döneminde Barcelona'ya transfer olmaya yaklaşıyor.

Suudi gazeteci Abdurrahman Abaud, Hilal'in sağ beki Muhammed Mahzeri'nin hizmetlerini mevcut yaz transfer döneminde almak amacıyla Teavun kulübüyle yürüttüğü görüşmelerde ileri aşamalara ulaştığını söyledi.

Hilal, gelecek sezon Cancelo'nun yerini doldurmak için transfer döneminin başından beri Mahzeri'yi kadrosuna katmaya çalışıyordu; ancak Teavun kulübünün yüksek maddi talepleri, geçtiğimiz dönemde onu bu transferden uzaklaştırmıştı.

Kadisiye kulübü geçtiğimiz dönemde bu transfere dahil olarak Suudi sağ beki Hilal'in elinden kapmaya çalıştı; ancak "Lider" yeniden devreye girip transferi bitirmeye yaklaştı.

Mahzeri, Suudi futbolunun öne çıkan oyuncularından biri olarak kabul ediliyor; öyle ki geçtiğimiz mart ayında Sırbistan ile oynanacak maç için A Milli Takım'a çağrıldı, ancak Suudi Arabistan'ın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi.

24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Teavun ile Suudi Ligi ve Kral Kupası'nda toplam 35 maça çıktı; bu maçlarda bir gol atarken iki de asist yaptı.