Kadsiye'nin İrlandalı teknik direktörü Brendan Rodgers, Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin 11. haftası kapsamında yarın cuma günü oynanacak Hilal maçını büyük bir heyecanla beklediğini belirtirken, son dönemde kulüp içinde yürütülen çalışmanın büyüklüğünü de övdü.

Kadsiye, 25 puanla Roshn Ligi puan sıralamasının zirvesinde yer alırken, ikinci sıradaki Hilal ile arasında 1 puan fark bulunuyor; ancak Hilal'in ertelenmiş bir maçı var.

Rodgers, bugün perşembe günü düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Bu maçı büyük bir heyecanla bekliyoruz ve bunun için çok hevesliyiz. Çok sıcak bir bölgede oynuyoruz, ama oyuncuların zihniyeti önemli bir faktördü."

"El Meydan" gazetesinin aktardığına göre Rodgers sözlerine şöyle devam etti: "Hilal, karşılaştığımız en iyi takım, ama onlar da bizim takımımızın ne kadar güçlü olduğunun farkında. İki takım da uzun bir dinlenme süresi alamadı."

Gelecek maçlar ALQ Premier Lig 14:00 HIL

Ve ekledi: "Kimseden korkmuyoruz, ama Hilal'in kalitesinin ve Watkins ile Summerville gibi sahip oldukları oyuncuların farkındayız."





Rodgers'a maç baskısıyla nasıl başa çıktığı soruldu ve şöyle yanıt verdi: "Maçlarla çok iyi başa çıkıyoruz ve toparlanma süresinin kısa olması doğal, ancak oyuncuların profesyonelliği ve sağlık ekibinin çabaları maç baskısını yüksek verimlilikle yönetmemize yardımcı oluyor."

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Her maç bizim için bir fırsat ve bizi etkileyen hiçbir baskı yok; aksine her maça iyi bir sonuç elde etmek için bir fırsat olarak bakıyoruz."

Şunları ekledi: "Suudi Arabistan'daki büyük takımların kimler olduğu çok iyi biliniyor, ama Kadsiye iki yıl önce birinci ligdeydi ve bu iki yıl boyunca yaptığımız çalışmanın büyüklüğü herkes için açık. On maçın ardından şu an zirvedeyiz ve yarınki maçın sonucu ne olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz; son derece heyecanlıyız."

Şöyle açıkladı: "Bu ligde oynadığınız her maçta nitelikli oyunculara sahip takımlarla karşılaşacağınızı düşünüyorum ve Hilal'in üst düzey oyuncuları var. Ama mesele bizim takımımıza bağlı; organize olmalı ve güçlü bir şekilde baskı yapmalıyız."











