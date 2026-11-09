Kadisiye büyüklerin arasına girdi: Transfer piyasasında bir Suudi adayın uluslararası ödüle gösterildi

Kadisiye Kulübü şirketi, "Transfer Room" platformunun sunduğu 2026 yılı en iyi oyuncu transferi yapan takım ödülü adayları listesine girerek dünya futbol sahnesinde dikkat çekici bir Suudi varlığı ortaya koydu ve ödülün başlatılmasından bu yana bu ödüle aday gösterilen ilk Suudi kulüp oldu.

Adaylıkların duyurusu, platformun Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlediği bir etkinlikte, dijital pazarı üzerinden tamamlanan transfer sayısının 10 bin transfere ulaşmasıyla eş zamanlı olarak yapıldı; bu an, platformun futbol endüstrisi ve transfer sektörü içindeki faaliyetinin genişlediğini yansıtıyor.

Avrupalı ve dünya kulüpleriyle rekabet

"Yılın oyuncu transferi takımı" ödülü adayları listesinde, farklı kıtalardan 10 kulüp yer aldı; başı Suudi Kadisiye çekerken, listede Atletico Madrid, PSV Eindhoven, Stuttgart, Club Brugge ve Sunderland'in yanı sıra Flamengo, Orlando City, Viking ve Dinamo Zagreb de bulunuyor.

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Gelecek maçlar ALN Premier Lig 12:00 ALQ

Bu adaylık, Suudi kulübünü yetenek keşfi ve kadro kurmada farklı tecrübelere sahip futbol kurumlarıyla rekabetin içine sokuyor; aynı zamanda, yalnızca öne çıkan isimleri kadroya katmakla sınırlı kalmayıp, teknik ihtiyaçlara ve uzun vadeli sportif planlara göre oyuncu seçimini de kapsayan, ekonomik yönleri de gözeten transfer dosyasına bağlı çalışmanın bir takdiri niteliğinde.

Futbol endüstrisini kutlayan ödüller

"Transfer Room", futbol endüstrisi içindeki çeşitli alanlarda mükemmelliği onurlandırmak amacıyla ödüllerinin ilk edisyonunu düzenliyor; bunlar en iyi oyuncu menajerlik ajansı, kiralama yönetimi takımı, transfer takımı, zeka ve inovasyon kategorilerinin yanı sıra yılın lideri ödülünü de kapsıyor.

Ödül töreninin Pazartesi günü Portekiz'in Estoril şehrinde düzenlenmesi planlanıyor; nihai listeler ve kazananlar, futbol sektöründeki çalışanların ve uzmanların oylarıyla belirlenecek; bu da ödüllere transfer piyasasındaki uzmanların görüşlerine bağlı profesyonel bir nitelik kazandırıyor.

"Transfer Room" platformu, kulüpleri oyuncu menajerleriyle buluşturan bir dijital pazar olarak 2016 yılında kuruldu ve yetenekleri arama, pazarlama ile transfer ve kiralama anlaşmaları hakkında iletişim kurma araçları sunuyor. Ağı, dünya genelinde 130'dan fazla ligde 800'ü aşkın kulübü kapsıyor; bu da Kadisiye'nin adaylığını, Suudi kulüplerinin bu sistem içindeki varlığı yolunda dikkat çekici bir adım haline getiriyor.