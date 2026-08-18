Kıtasal büyük turnuvaların sahnesine uzun süredir beklenen dönüşünde, Suudi Kadisiye kulübü, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında zorluklarla dolu bir yolculuğa çıkıyor; nitekim kura, takımı kolay maçların olmadığı bir yola düşürdü.

Doğulu şövalye, kıtanın en köklü kulüplerinden biri olan Katarlı Al-Sadd karşısında kendi sahasında oynanacak zorlu bir maçla yolculuğuna başlıyor; ardından güçlü bir şekilde dönen takımın hırslarını sınayacak erken bir Körfez zirvesinde Al Ain ile karşılaşmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.

Kadisiye bunun ardından, farklı futbol ekollerinin damgasını taşıyan bir maçta Özbek Neftçi'yi ağırlıyor, sonra yeni bir Körfez seyahatinde Emiratlı Shabab Al Ahli ile deplasmanda karşılaşmak üzere sahaya çıkıyor.

Zorluklar, Kadisiye'nin sahasında Emiratlı Al Wasl ile oynanacak maçla sürüyor; ardından Doha'da Katarlı Al-Gharafa'ya konuk oluyor, sonra teorik olarak kolay görünen ama tur hesaplarında belirleyici olan bir maçta Katarlı Al-Shamal'ı ağırlıyor. Takım lig aşamasını, eleme turlarına geçiş kaderini belirleyebilecek bir kapanışta, Özbek Paxtakor ile karşılaşmak üzere Taşkent'e yapacağı zorlu bir seyahatle noktalıyor.