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Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Kadisiye Asya'nın devleri arasına dönüyor: Elit turnuvada Körfez rekabetleri ve Özbekistan sınavı

AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ahli
Al Hilal
Al Ittihad
Al Qadsiah
Suudi Arabistan

2026-2027 AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te lig aşamasında Suudi Al-Kadisiya'nın fikstürü

Kıtasal büyük turnuvaların sahnesine uzun süredir beklenen dönüşünde, Suudi Kadisiye kulübü, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında zorluklarla dolu bir yolculuğa çıkıyor; nitekim kura, takımı kolay maçların olmadığı bir yola düşürdü.

Doğulu şövalye, kıtanın en köklü kulüplerinden biri olan Katarlı Al-Sadd karşısında kendi sahasında oynanacak zorlu bir maçla yolculuğuna başlıyor; ardından güçlü bir şekilde dönen takımın hırslarını sınayacak erken bir Körfez zirvesinde Al Ain ile karşılaşmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor.

Kadisiye bunun ardından, farklı futbol ekollerinin damgasını taşıyan bir maçta Özbek Neftçi'yi ağırlıyor, sonra yeni bir Körfez seyahatinde Emiratlı Shabab Al Ahli ile deplasmanda karşılaşmak üzere sahaya çıkıyor.

Zorluklar, Kadisiye'nin sahasında Emiratlı Al Wasl ile oynanacak maçla sürüyor; ardından Doha'da Katarlı Al-Gharafa'ya konuk oluyor, sonra teorik olarak kolay görünen ama tur hesaplarında belirleyici olan bir maçta Katarlı Al-Shamal'ı ağırlıyor. Takım lig aşamasını, eleme turlarına geçiş kaderini belirleyebilecek bir kapanışta, Özbek Paxtakor ile karşılaşmak üzere Taşkent'e yapacağı zorlu bir seyahatle noktalıyor.

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