Kadınların düdüğüyle… Güney Afrika, Çek Cumhuriyeti’nin tuzağından kurtuldu

Güney Afrika milli takımı, bugün Perşembe akşamı ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta Stadyumu’nda düzenlenen Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Çek Cumhuriyeti ile 1-1’lik heyecan verici bir beraberlik elde etti.

Çek Cumhuriyeti milli takımı fazla beklemedi ve 6. dakikada Michal Sadlík'in golüyle skoru açtı.

Pavana Pavana'nın takımı, ilk yarı bitmeden önce Thabelo Masiko'nun şutuyla beraberliği yakalamaya çok yaklaştı.

47. dakikada Lukas Serv'in şutuyla Çek Cumhuriyeti, skoru ikiye katlamak için tehlikeli bir fırsat yakaladı, ancak kaleci Ronwen Williams topu köşe vuruşuna çeldi.

Güney Afrika milli takımı 83. dakikada penaltı kazandı ve Tebohu Mokwena bu penaltıyı başarıyla gole çevirerek Pafana Pafana için beraberliği sağladı.

İki takım da karşılıklı ataklar gerçekleştirdi ve maç, hakemin düdüğüyle 1-1 berabere sona erdi.

Çek Cumhuriyeti ve Güney Afrika, ilk turda mağlup olduktan sonra 2026 Dünya Kupası'nda ilk puanlarını aldılar.

Çek Cumhuriyeti, ilk maçında Güney Kore'ye 1-2 yenilirken, Güney Afrika ise Meksika'ya 2-0 mağlup olmuştu.

Maçı yöneten Amerikalı hakem Torri Penso, 2026 Dünya Kupası finallerinde düdük çalan ilk kadın hakem oldu.

Fransız Stephanie Frappart ise erkekler Dünya Kupası’nda bir maçı yöneten ilk kadın hakem olarak kayıtlara geçti; bu, 2022 Dünya Kupası’nda Almanya ile Kosta Rika arasındaki maçı yönetmesiyle gerçekleşmişti.