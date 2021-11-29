Kadınlarda Ballon d'Or'un sahibi Barcelona'nın yıldızı Putellas

Sergilediği performansla Barcelona'yı sırtlayan Alexia Putellas, 2021 yılında kadınlarda Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

2012'de Levante'den Barcelona'ya transfer olduktan sonra takımın değişmez isimleri arasına giren Putellas, Katalan ekibinin formasını 350'yi aşkın maçta giydi.

Geçen sezon kariyerinin en iyi yılını geçiren 27 yaşındaki oyuncu, takımını üç kupaya birden taşırken, futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülünü de kazanmayı başardı.

Putellas'ın göz kamaştıran istatistikleri

Putellas geçen sezonu 37 gol ve 27 asist gibi inanılmaz sayılarla tamamlarken, Barcelona; İspanya Ligi, İspanya Kupası ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını elde etti.

İspanyol orta saha oyuncusu, Barcelona'nın Chelsea'yi 4-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finaline üç golle damga vurmuştu.

Putellas ayrıca, İspanya milli takımının formasını 92. kez giyerek Marta Torrejon'a ait olan rekoru eline geçirdi.

Putellas kimi geride bıraktı?

Ballon d'Or oylamasında Chelsea'nin golcüsü Sam Kerr ikinci sırayı alırken,Putellas'ın takım arkadaşı Jennifer Hermoso ilk üçü tamamladı.

Paris Saint-Germain forması giyen Kadidiatou Diani ve Marie-Antoinette Katoto, Barcelona ve Chelsea dışında bir takımdan ilk 10'a girmeyi başaran iki isim oldu.

2020'de verilmeyen Ballon d'Or ödülünü, 2019'da ABD milli takımının yıldızı Megan Rapinoe kazanmıştı.