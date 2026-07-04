Senegal Futbol Federasyonu, Cuma akşamı resmi bir açıklama yayınlayarak, milli takımın 2026 Dünya Kupası’na katılımının ardından bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında dolaşan suçlamalara sert bir şekilde yanıt verdi.

Federasyon, resmi açıklamasında, hiçbir dayanağı olmayan ve “ciddi medya çarpıtmaları” olarak nitelendirdiği iddiaları, özellikle de internette geniş çapta yayılan “ABD’deki federal yetkililer için Dünya Kupası: Kutlama geceleri, lüks içkiler ve menüdeki kadınlar” başlıklı makaleyi kesin bir dille reddettiğini duyurdu.

Senegal Futbol Federasyonu, bu iddiaların doğruluğunu kesin bir dille yalanlayarak, bunların liderlerinin onuruna ve itibarına, ayrıca kurumun halk, ortaklar ve FIFA ile Afrika Futbol Konfederasyonu gibi uluslararası kuruluşlar nezdindeki imajına zarar veren bir iftira olduğunu belirtti.

Federasyon, bu içeriğin kuruluşun itibarını zedelemek amacıyla yürütülen koordineli bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu vurguladı ve yetkililerine atfedilen davranışların kendilerinden beklenen “dürüstlük, ahlak ve haysiyetle tamamen çeliştiğini” belirtti.

Bu durum karşısında Senegalli Futbol Federasyonu, kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkladı ve Cuma günü, Başkanı Abdallah Val ve hukuk danışmanı Mohamed Seydou Diagne tarafından temsil edilerek Dakar Yüksek Mahkemesi Savcılığına resmi bir ceza şikâyetinde bulunduğunu belirtti.

Ceza Kanunu’nun 255, 258, 260 ve 262. maddeleri ile Basın Kanunu hükümlerine ilişkin iddia edilen suçlar arasında, iftira ve yalan haber yayma suçlarını içermektedir. Federasyon, bu iftira niteliğindeki yayınların tüm faillerinin ve onlarla işbirliği yapanların kimliklerinin tespit edilmesi ve yargılanması için kapsamlı bir cezai soruşturma açılmasına yönelik gerekli tüm delilleri savcılığa sunmuştur.

Birlik, bu koordineli medya kampanyasının Senegalli halk nezdinde, aileleri nezdinde, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) nezdinde, ekonomik ortakları ve resmi sponsorları nezdinde Birliğin itibarına ciddi zarar verdiğini vurguladı.

Federasyon, basın özgürlüğüne ve bilgi edinme hakkına mutlak saygı duyduğunu vurgularken, gazeteciliğin temel etik kurallarına tam olarak uyması ve gerçekleri doğrulamasının gerekliliğini vurguladı ve “sistemi sarsmaya ve Senegalli futbolun yönetimi için gerekli istikrarı baltalamaya yönelik herhangi bir girişimin hoş görülmeyeceği” uyarısında bulundu.

Senegal Futbol Federasyonu, açıklamasının sonunda, gönüllü ve profesyonel liderlerinin itibarını geri kazanmak için Senegal yargı sistemine tam güven duyduğunu vurguladı. Bu açıklama, milli takımın Dünya Kupası’na katılımının ardından maruz kaldığı yoğun medya incelemesi sırasında geldi.