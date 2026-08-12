Turnuva rekoru kıran seyirci sayıları ve dünya genelinde 400 milyonu aşan izlenme rakamlarıyla birlikte kadın futbolunun etkisi doğrudan yerel oyuna da yansıdı.

2026/27 Barclays Kadınlar Süper Ligi (WSL) sezonu başlarken, taraftar ilgisi ve statlardaki katılım her zamankinden daha yüksek.

GOAL, 2026/27 sezonunda WSL maçlarına bilet almanın yollarını, nereden satın alınabileceğini ve tahmini fiyatları sizin için anlatıyor.

Kadınlar Süper Ligi (WSL) maç bileti nasıl alınır?

WSL bileti satın almanın en güvenilir ve uygun maliyetli yöntemi, doğrudan kulüplerin resmi bilet satış portallarıdır.

Satış takvimleri ve üyelik kontenjanları için kulüp sitelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi şiddetle tavsiye edilir.

Tek maçlık biletler ve sezonluk kombine paketleri çoğu WSL kulübünde kolayca bulunabiliyor. Ancak öne çıkan karşılaşmalar, yerel derbiler ve şampiyonluk yarışındaki takımların maçları için erken davranmak büyük önem taşıyor.

Önemli stat girişimleri, 2026/27 sezonunda maç günü deneyimini yükseltmeye devam ediyor:

Arsenal Women: 13 WSL iç saha maçının tamamını Emirates Stadyumu'nda oynuyor; tek maçlık biletlerin yanı sıra çoklu maç paketleri de sunuyor.

13 WSL iç saha maçının tamamını Emirates Stadyumu'nda oynuyor; tek maçlık biletlerin yanı sıra çoklu maç paketleri de sunuyor. Everton Women: WSL iç saha maçlarını tarihi Goodison Park'ta oynuyor ve Merseyside'da kalıcı bir ana saha oluşturuyor.

WSL iç saha maçlarını tarihi Goodison Park'ta oynuyor ve Merseyside'da kalıcı bir ana saha oluşturuyor. Chelsea Women: Büyük ilgi gören maçlara Stamford Bridge'de ev sahipliği yaparken, bazı karşılaşmaları da Kingsmeadow'da oynuyor.

Büyük ilgi gören maçlara Stamford Bridge'de ev sahipliği yaparken, bazı karşılaşmaları da Kingsmeadow'da oynuyor. Liverpool Women: Öne çıkan lig karşılaşmalarını Anfield'da düzenliyor.

Resmi kulüp kontenjanlarının tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları yüksek talep gören maçlar için taraftardan taraftara yeniden satış seçenekleri sunuyor. Satın alma yaptığınız sitenin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

Kadınlar Süper Ligi maç biletleri ne kadar?

Yaklaşan 2025/26 sezonu için ortalama yetişkin kombine ve maç günü bilet fiyatlarına göz atın:

Kulüp Sezonluk bilet Maç bileti Arsenal £140 - £360 £13,50 - £90 Aston Villa £80 - £110 £10 - £20 Birmingham City £75 - £95 £10 - £15 Brighton & Hove Albion £95 - £120 £10 - £18 Charlton Athletic £75 - £95 £10 - £15 Chelsea £70 - £130 £12 - £40 Crystal Palace £80 - £100 £10 - £18 Everton £100 - £120 £10 - £20 Liverpool £75 - £100 £10 - £25 London City Lionesses £85 - £110 £10 - £18 Manchester City £85 - £105 £14 - £35 Manchester United £85 - £110 £12 - £25 Tottenham Hotspur £90 - £125 £10 - £22 West Ham United £75 - £90 £10 - £18

Kadınlar Süper Ligi maçlarını nasıl izleyebilir veya yayın üzerinden takip edebilirim?

Yeni WSL sezonu, geçen ekim ayında üzerinde anlaşmaya varılan ve Sky Sports ile BBC arasında paylaşılan yeni beş yıllık yayın anlaşmasının ilk sezonu olacak. Sky'ın canlı maçların %90'ını yayınlayacağı anlaşılıyor.

Tüm aksiyonu NOW ve Sky Sports uygulaması üzerinden de izleyebilirsiniz. NOW, tüm Sky Sports kanallarına, her Sky Sports+ yayınına ve çok daha fazlasına erişim sunan anlık bir yayın hizmetidir. Bu bir uygulama olduğu için müşteriler kayıt olup 60'tan fazla cihazda anında yayın izlemeye başlayabilir. NOW Sports üyelikleri ayrıca müşterilere, üyelik süresi boyunca tüm canlı Sky Sports+ yayınlarına ek olarak Sky Sports belgesellerine ve isteğe bağlı seçilmiş tekrarlar ile özet görüntülere erişim sağlar. Farklı üyelik paketleri şu şekildedir: 6 Aylık Tasarruf Üyeliği (aylık £26, en az 6 ay taahhüt) ve Günlük Üyelik (£14,99, tek seferlik ödeme). NOW Sports Günlük Üyeliğiniz satın alma işleminin hemen ardından başlar ve 24 saat sürer. Esnek Aylık Üyelik (6 ay boyunca aylık £29,99). İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.