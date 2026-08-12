Turnuva rekoru seyirci sayıları ve dünya genelindeki izlenme rakamlarının 400 milyonu aşmasıyla birlikte, kadın futbolunun etkisi doğrudan yerel oyuna da yansıdı.

2026/27 Barclays Kadınlar Süper Ligi (WSL) sezonu başlarken, taraftar ilgisi ve statlardaki seyirci sayısı her zamankinden daha yüksek.

GOAL, 2026/27 sezonunda WSL maçları için biletlerin nasıl alınacağını, nereden satın alınacağını ve tahmini fiyatları sizin için anlatıyor.

Kadınlar Süper Ligi (WSL) maç biletleri nasıl alınır?

WSL bileti satın almanın en güvenilir ve uygun maliyetli yolu, doğrudan kulüplerin resmi bilet satış platformlarını kullanmaktır.

Satış dönemleri ve üyelik kontenjanları için kulüplerin internet sitelerini düzenli olarak kontrol etmeniz şiddetle tavsiye edilir.

Tek maçlık biletler ve sezonluk bilet paketleri çoğu WSL kulübünde kolayca bulunabiliyor. Ancak öne çıkan maçlar, yerel derbiler ve şampiyonluk yarışındaki takımların karşılaşmaları için erken davranmak büyük önem taşıyor.

2026/27 sezonunda maç günü deneyimini yükseltmeye devam eden başlıca stat girişimleri şöyle:

Arsenal Women: 13 WSL iç saha maçının tamamını Emirates Stadyumu'nda oynuyor; tek maçlık biletlerin yanı sıra çoklu maç paketleri de sunuyor.

13 WSL iç saha maçının tamamını Emirates Stadyumu'nda oynuyor; tek maçlık biletlerin yanı sıra çoklu maç paketleri de sunuyor. Everton Women: WSL iç saha maçlarını tarihi Goodison Park'ta oynuyor ve Merseyside'da kalıcı, gözde bir iç saha oluşturuyor.

WSL iç saha maçlarını tarihi Goodison Park'ta oynuyor ve Merseyside'da kalıcı, gözde bir iç saha oluşturuyor. Chelsea Women: Büyük maçlara Stamford Bridge'de ev sahipliği yaparken, seçili karşılaşmalar Kingsmeadow'da oynanıyor.

Büyük maçlara Stamford Bridge'de ev sahipliği yaparken, seçili karşılaşmalar Kingsmeadow'da oynanıyor. Liverpool Women: Ligde öne çıkan büyük karşılaşmaları Anfield'da düzenliyor.

Resmi kulüp kontenjanlarının tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları yoğun talep gören maçlar için taraftardan taraftara yeniden satış seçenekleri sunar. Satın alma yapmadan önce kullandığınız internet sitesinin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

Kadınlar Süper Ligi maç biletleri ne kadar?

Yaklaşan 2025/26 sezonu için ortalama yetişkin sezonluk bilet ve maç günü fiyatlarına göz atın:

Kulüp Sezonluk bilet Maç bileti Arsenal £140 - £360 £13,50 - £90 Aston Villa £80 - £110 £10 - £20 Birmingham City £75 - £95 £10 - £15 Brighton & Hove Albion £95 - £120 £10 - £18 Charlton Athletic £75 - £95 £10 - £15 Chelsea £70 - £130 £12 - £40 Crystal Palace £80 - £100 £10 - £18 Everton £100 - £120 £10 - £20 Liverpool £75 - £100 £10 - £25 London City Lionesses £85 - £110 £10 - £18 Manchester City £85 - £105 £14 - £35 Manchester United £85 - £110 £12 - £25 Tottenham Hotspur £90 - £125 £10 - £22 West Ham United £75 - £90 £10 - £18

Kadınlar Süper Ligi maçlarını nasıl izleyebilir veya canlı yayınlayabilirim?

Yeni WSL sezonu, geçen ekim ayında üzerinde anlaşmaya varılan ve Sky Sports ile BBC arasında paylaşılan yeni beş yıllık yayın anlaşmasının ilk sezonu olacak. Canlı maçların yüzde 90'ının Sky tarafından yayınlanacağı anlaşılıyor.

Tüm aksiyonu NOW ve Sky Sports uygulaması üzerinden de izleyebilirsiniz. NOW, tüm Sky Sports kanallarına, her Sky Sports+ yayınına ve çok daha fazlasına erişim sunan anlık bir yayın hizmetidir. Bu bir uygulama olduğu için müşteriler kayıt olup 60'tan fazla cihazda anında yayın izleyebilir. NOW Sports üyelikleri ayrıca müşterilere tüm canlı Sky Sports+ yayınlarının yanı sıra, üyelik süresi boyunca talep üzerine Sky Sports belgesellerine ve seçili tekrarlar ile özet görüntülere erişim sağlar. Farklı üyelik paketleri şöyle: 6 Aylık Tasarruf Üyeliği (ayda £26, en az 6 ay taahhüt) ve Günlük Üyelik (£14,99, tek seferlik ödeme). NOW Sports Günlük Üyeliğiniz satın alma işleminden hemen sonra başlar ve 24 saat sürer. Esnek Aylık Üyelik (6 ay boyunca ayda £29,99). İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Üst düzey kadın futbolundaki bilet bilgilerini incelemek, yerel oyunun hızlı ticari büyümesini ve yükselen popülaritesini ortaya koyuyor. Braket uzun vadeli bahisleri veya maç tahminleri yapmayı planlıyorsanız, hoş geldin fırsatlarından yararlanmak size iyi bir başlangıç avantajı sağlar. megapari promosyon kodumuzla açılan bonusları keşfetmek için uzman incelememizi okuyun.