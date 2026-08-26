Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Juventus iyi, Inter kötü. Üçüncü eleme turunun sonuçları

İtalyan ligi temsilcileri için Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde tatlı-ekşi bir gün yaşandı. Juventus, St. Polten deplasmanında 3-0 kazanarak hem galibiyete uzandı hem de bir üst tur için büyük avantaj elde etti. Inter için ise işler daha kötü gitti; Wolfsburg deplasmanına çıkan takım, 2-0'lık net bir yenilgi alarak elenme tehlikesiyle ciddi şekilde karşı karşıya kaldı.





JUVE - Juventus harika bir performans sergileyerek üçüncü ön eleme turunun ilk maçında St. Polten deplasmanında 3-0'lık net bir galibiyet aldı ve Pinto'nun dublesi ile Martina Rosucci'nin harika golü sayesinde tur için güçlü bir avantaj yakaladı. Kısacası Guerrero'nun takımı için her şey oldukça kolay geçti; ekip, 2 Eylül'de Biella'da, Roma'nın zaten yer aldığı lig aşamasına kalmak için sadece formaliteleri yerine getirecek.

INTER - Buna karşılık, Inter'in Kadınlar Şampiyonlar Ligi macerası şimdiden tehlikeye girmiş olabilir. Inter, Wolfsburg deplasmanında 2-0 kaybetti ve yedi gün sonra, üçüncü ön eleme turunun rövanşında, son derece zorlu bir işe imza atmak zorunda kalacak. Sassarini'nin ekibi, Prasnikar ve Kuver gollerini yedi ancak Robustellini'nin ikinci yarının başında doğrudan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen Alman ekibine karşı direnç göstermeyi başardı.