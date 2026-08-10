İspanya, 2027 Kadınlar Dünya Kupası 'na son şampiyon olarak girecek. La Roja, gelecek yaz Brezilya'da yeniden zafere ulaşarak tarihindeki ilk büyük kupayı korumayı hedefliyor. İngiltere, 2023'te Avustralya'da final oynayan taraf olmuştu ve 2025'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ettikten sonra, İngiltere 2027'de de kupa için ciddi bir aday olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya da ilk öne çıkan takımlar arasında yer alıyor.

Ancak önce bu ülkelerin turnuvaya katılma hakkı kazanması gerekiyor. Ev sahibi Brezilya'nın yanı sıra Japonya, bunu şimdiden başaran 17 ülkeden biri. 2023'ün ortak ev sahibi ve yarı finalisti Avustralya da bu takımlar arasında yer alırken, önümüzdeki birkaç gün, hafta ve ay boyunca daha birçok ekip de yerini garantileyecek.

UEFA'nın turnuvada 11 kontenjanı bulunuyor. AFC'nin altı temsilci çıkaracağı garanti edilirken, CONCACAF ve CAF'nin ise en az dört takımı olacak. Bunun dışında, Brezilya'nın CONMEBOL'daki rakiplerinden üçü daha ev sahibine turnuvada eşlik edecek ve OFC için de bir kontenjan ayrılacak. Ardından, Şubat 2027'de tamamlanacak konfederasyonlar arası play-off'larda dağıtılacak üç yer daha bulunuyor.

Peki, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na hangi ülkeler şimdiden katılma hakkı kazandı? Sırada hangi takımlar olabilir? GOAL, Brezilya yolunda bilmeniz gereken her şeyi derledi...

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na hangi takımlar katılma hakkı kazandı?

Takım Konfederasyon Katılım hakkını aldığı tarih Brezilya CONMEBOL Ev sahibi Avustralya AFC 13 Mart 2026 Çin AFC 14 Mart 2026 Güney Kore AFC 14 Mart 2026 Japonya AFC 15 Mart 2026 Filipinler AFC 19 Mart 2026 Kuzey Kore AFC 19 Mart 2026 Yeni Zelanda OFC 15 Nisan 2026 Almanya UEFA 5 Haziran 2026 Arjantin CONMEBOL 5 Haziran 2026 Kolombiya CONMEBOL 5 Haziran 2026 Danimarka UEFA 9 Haziran 2026 Fransa UEFA 9 Haziran 2026 İspanya UEFA 9 Haziran 2026 Cezayir CAF 8 Ağustos 2026 Fas CAF 8 Ağustos 2026 Kamerun CAF 9 Ağustos 2026 Malavi CAF 9 Ağustos 2026

Ev sahibi olarak Brezilya'nın otomatik katılımı dışında, 2027 Kadınlar Dünya Kupası için ilk eleme biletleri mart ayında düzenlenen 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası'nda dağıtıldı. Burada Asya konfederasyonunun garanti altındaki altı temsilcisi belirlendi. Yarı finale yükselmek Dünya Kupası bileti anlamına geliyordu ve bu nedenle Avustralya, Çin, Güney Kore ile Japonya çeyrek final galibiyetleriyle yerlerini garantiledi.

Son sekiz turundaki bu eşleşmeleri kaybeden dört takım daha sonra iki play-off maçında karşı karşıya geldi. Kazananlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanırken, kaybedenler konfederasyonlar arası play-off'lara yükseldi. Filipinler, Özbekistan'ı yenerek Brezilya biletini aldı, Kuzey Kore ise Chinese Taipei karşısında galip geldi.

Yeni Zelanda, nisan ayında OFC elemelerinin üçüncü ve son turunda Papua Yeni Gine'yi 1-0'lık dar bir skorla mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan takımlar listesine katıldı. Mağlup olan rakibi, gelecek yıl yapılacak konfederasyonlar arası play-off'larda Özbekistan ve Chinese Taipei'ye eşlik edecek.

Almanya, haziran başında Norveç'i 2-0 yenip bitime bir maç kala eleme grubunu kazanarak Brezilya biletini alan ilk Avrupa ülkesi oldu. İngiltere de aynı gece İspanya deplasmanında yenilgiden kaçınması halinde onlara katılacaktı ancak ağır 4-0'lık yenilgi, son dünya şampiyonu La Roja'yı pole pozisyonuna taşıdı. Böylece İspanya, Danimarka ve Fransa birkaç gün sonra UEFA'nın kalan üç doğrudan katılım hakkını kaptı.

Ev sahibi Brezilya'nın dışında CONMEBOL'ün ilk temsilcileri de haziran başında belli oldu. Peru ile alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik beraberliğe rağmen Arjantin, Uluslar Ligi puan durumunda ilk iki içinde dört puanlık fark yakaladığı için turnuvadaki yerini garantiledi. Zirvedeki Kolombiya ise Uruguay karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle turnuvaya katılma hakkı kazandı. Bunlar mevcut iki doğrudan katılım kontenjanıydı. Venezuela ile Ekvador ise sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada bitirerek konfederasyonlar arası play-off yerlerine gitti.

Afrika'nın temsilcileri, ağustosta ertelenen Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nda netleşmeye başladı. Başlangıçta mart ayında oynanması planlanan turnuvada yarı finale yükselen takımlar doğrudan Dünya Kupası'na katılıyor ve harika derecede sürpriz bir WAFCON, Cezayir ile Malavi son dörde kaldıktan sonra geçen yıl Brezilya'da iki debutant olacağı anlamına geliyor. Cezayir, bu turnuvada daha önce hiç grup aşamasından çıkamamıştı, Malavi ise daha önce WAFCON'da hiç oynamamıştı. Son şampiyon Nijerya'yı çeyrek finalde yenerek onları tarihlerindeki en kötü WAFCON sonucuna mahkum eden Kamerun ile Fas da gelecek yaz Brezilya'nın yolunu tutacak.

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na sırada hangi takımlar katılma hakkı kazanabilir?

UEFA'nın kalan yedi kontenjanı bu yılın ilerleyen dönemlerinde netleşecek. İngiltere, İsveç, İtalya, Norveç ve Hollanda gibi takımlar play-off yolunu geçmek zorunda kalacak. Bu süreç ekimdeki milli maç arasında başlayacak ve kasım ile aralık aylarına yayılan dönemde tamamlanacak. Ayrıca konfederasyonlar arası play-off'lar için bir yer de dağıtılacak.

Son doğrudan katılım biletleri ise Kasım 2026'da düzenlenecek CONCACAF W Championship'ten gelecek. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Jamaika, Haiti, Panama, Kosta Rika ve El Salvador bu kıtasal şampiyonada mücadele edecek. Burada Dünya Kupası için dört doğrudan katılım hakkı ve iki play-off yeri dağıtılacak.

Konfederasyonlar arası play-off'lar, Brezilya'daki Kadınlar Dünya Kupası'nda oynayacak son üç ülkeyi belirlemek için Şubat 2027'de yapılacak. Şu ana kadar Özbekistan, Chinese Taipei, Venezuela, Ekvador ve Papua Yeni Gine'nin bu turnuvada yer alacağı kesinleşti. Onlara iki CAF ülkesi, iki CONCACAF ülkesi ve iki UEFA ülkesi katılacak. Bu takımların kim olduğu yıl sonundan önce belli olacak.

2027 Kadınlar Dünya Kupası ne zaman?

Brezilya, 24 Haziran 2027'de başlayacak 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Turnuvada, Rio de Janeiro'daki ikonik Maracana Stadyumu da dahil olmak üzere sekiz farklı şehirde sekiz farklı stat kullanılacak. 2027 Kadınlar Dünya Kupası finali 25 Temmuz 2027'de oynanacak. Turnuvanın farklı aşamalarına ilişkin diğer tarihler ilerleyen dönemde açıklanacak. Resmi grup aşaması kura çekimine dair ayrıntılar da hâlâ duyurulmuş değil.

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan takımlar netleşmeye başlarken, olağanüstü olması beklenen turnuva için heyecan da artıyor. Kadın futbolu tutkunları, bet365 bonus kodu kullanarak organizasyonla daha fazla etkileşim kurabilir. Bu kod, cazip bonuslar sunarak taraftarların turnuva sonuçları, takım dinamikleri ve oyuncu performansları üzerine stratejik bahisler yapmasına olanak tanıyor ve 2027'ye giden yol şekillenirken daha ilgi çekici ve zenginleştirilmiş bir izleme ve bahis deneyimi sağlıyor.

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