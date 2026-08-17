İspanya, 2027 Kadınlar Dünya Kupası 'na son şampiyon olarak girecek. La Roja, gelecek yaz Brezilya'da yeniden zafere ulaşarak tarihindeki ilk büyük kupayı korumayı hedefliyor. İngiltere, 2023'te Avustralya'da ikinci olmuştu ve 2025'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı yendikten sonra, İngiltere 2027'de de kupa için ciddi bir aday olacak. ABD ve Japonya da ilk öne çıkan favoriler arasında yer alıyor.

Ancak önce bu ülkelerin turnuvaya katılma hakkı kazanması gerekiyor. Ev sahibi Brezilya dışında, Japonya bunu şimdiden başaran 17 ülkeden biri. 2023'ün ortak ev sahiplerinden ve yarı finalistlerinden Avustralya da bunlar arasında yer alırken, önümüzdeki birkaç gün, hafta ve ay içinde daha birçok takım da yerini garantileyecek.

UEFA'nın turnuvada 11 kontenjanı bulunuyor. AFC'nin altı temsilcisi kesinleşmiş durumda, CONCACAF ve CAF ise en az dörder temsilci gönderecek. Bunun dışında, Brezilya'nın CONMEBOL'deki rakiplerinden üçü daha ev sahibine turnuvada eşlik edecek ve OFC için de bir kontenjan var. Ardından, Şubat 2027'de oynanacak kıtalararası play-off'larda üç yer daha sahiplerini bulacak.

Peki, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na hangi ülkeler şimdiden katılma hakkı kazandı? Ve sıradaki bileti alabilecek takımlar hangileri? GOAL, Brezilya yoluna dair bilmeniz gereken her şeyi derledi...

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na hangi takımlar katılma hakkı kazandı?

Takım Konfederasyon Katılım hakkını aldığı tarih Brezilya CONMEBOL Ev sahibi Avustralya AFC 13 Mart 2026 Çin AFC 14 Mart 2026 Güney Kore AFC 14 Mart 2026 Japonya AFC 15 Mart 2026 Filipinler AFC 19 Mart 2026 Kuzey Kore AFC 19 Mart 2026 Yeni Zelanda OFC 15 Nisan 2026 Almanya UEFA 5 Haziran 2026 Arjantin CONMEBOL 5 Haziran 2026 Kolombiya CONMEBOL 5 Haziran 2026 Danimarka UEFA 9 Haziran 2026 Fransa UEFA 9 Haziran 2026 İspanya UEFA 9 Haziran 2026 Cezayir CAF 8 Ağustos 2026 Fas CAF 8 Ağustos 2026 Kamerun CAF 9 Ağustos 2026 Malavi CAF 9 Ağustos 2026

Ev sahibi olarak Brezilya'nın otomatik katılımı dışında, 2027 Kadınlar Dünya Kupası için ilk eleme biletleri mart ayında düzenlenen 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası'nda dağıtıldı. Burada Asya konfederasyonunun kesinleşen altı temsilcisi belirlendi. Yarı finale yükselmek Dünya Kupası bileti anlamına geliyordu ve böylece Avustralya, Çin, Güney Kore ve Japonya çeyrek final galibiyetleriyle yerlerini aldı.

Son sekiz turundaki bu eşleşmeleri kaybeden dört takım daha sonra iki play-off maçında karşı karşıya geldi. Kazananlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanırken, kaybedenler kıtalararası play-off'lara yükseldi. Filipinler, Özbekistan'ı yenerek Brezilya biletini aldı, Kuzey Kore ise Çin Taipei'sini mağlup etti.

Yeni Zelanda, nisan ayında OFC elemelerinin üçüncü ve son turunda Papua Yeni Gine'yi 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan takımlar listesine adını yazdırdı. Elenen rakibi ise gelecek yıl yapılacak kıtalararası play-off'larda Özbekistan ve Çin Taipei'sine katılacak.

Almanya, haziran başında Norveç'i 2-0 yenip bitime bir maç kala eleme grubunu lider tamamlamayı garantileyerek Brezilya biletini alan ilk Avrupa ülkesi oldu. İngiltere de o gece İspanya deplasmanında yenilmeseydi onlara katılacaktı ancak ağır 4-0'lık yenilgi, son dünya şampiyonu La Roja'yı avantajlı konuma taşıdı. İspanya, Danimarka ve Fransa da birkaç gün sonra UEFA'nın kalan üç doğrudan katılım hakkını kaptı.

Ev sahibi Brezilya dışında CONMEBOL'ün ilk temsilcileri de haziran başında belli oldu. Peru ile alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik beraberliğe rağmen Arjantin'in turnuvadaki yeri, Uluslar Ligi puan durumunda ilk iki içinde dört puanlık fark yakalamasının ardından kesinleşti. Lider Kolombiya ise Uruguay karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle yerini garantiledi. Bunlar doğrudan katılım sağlayan tek iki kontenjandı. Venezuela ve Ekvador ise sırasıyla üçüncü ve dördüncü bitirerek kıtalararası play-off sıralarına gitti.

Afrika'nın temsilcileri ağustosta, ertelenen Kadınlar Afrika Uluslar Kupası aracılığıyla belli oldu. Başlangıçta mart ayında düzenlenmesi planlanan turnuvada yarı finale yükselen takımlar doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı ve son derece sürpriz bir WAFCON sayesinde, Cezayir ile Malavi son dörde kaldıktan sonra geçen yıl Brezilya'da iki debutant yer alacak. Cezayir bu turnuvada daha önce hiç grup aşamasından çıkamamıştı, Malavi ise daha önce WAFCON'da hiç oynamamıştı. Fas ve Kamerun da gelecek yaz Brezilya'ya gidecek. Kamerun, çeyrek finalde son şampiyon Nijerya'yı yenerek onları tarihindeki en kötü WAFCON sonucuna mahkum etmişti.

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na sıradaki hangi takımlar katılabilir?

UEFA'nın kalan yedi eleme biletinin sahipleri yılın ilerleyen bölümünde belli olacak. İngiltere, İsveç, İtalya, Norveç ve Hollanda gibi takımların play-off yolunu geçmesi gerekecek. Bu süreç ekim ayındaki milli ara sırasında başlayacak ve kasım ile aralık aylarına yayılan dönemde sona erecek. Ayrıca kıtalararası play-off'lar için bir kontenjan da söz konusu.

Son doğrudan katılım biletleri ise kasım ayında düzenlenecek CONCACAF W Championship'ten çıkacak. ABD, Kanada, Meksika, Jamaika, Haiti, Panama, Kosta Rika ve El Salvador bu kıtasal şampiyonada mücadele edecek. Burada dört doğrudan katılım hakkı ve iki play-off bileti dağıtılacak.

Kıtalararası play-off'lar, Brezilya'daki Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alacak son üç ülkeyi belirlemek için Şubat 2027'de oynanacak. Şu ana kadar Özbekistan, Çin Taipei'si, Venezuela, Ekvador, Papua Yeni Gine, Gana ve Güney Afrika'nın bu turnuvada oynayacağı kesinleşti. Son adı geçen takım, Nijerya'yı yenerek yerini aldı. Bu da Super Falcons'un tarihinde ilk kez bir Kadınlar Dünya Kupası'nda yer almayacağı anlamına geliyor. Yıl sonundan önce kimlikleri netleşecek iki CONCACAF ve iki UEFA ülkesi daha onlara katılacak.

2027 Kadınlar Dünya Kupası ne zaman?

Brezilya, 24 Haziran 2027'de başlayacak 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Turnuvada, 25 Temmuz'da oynanacak 2027 Kadınlar Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak Rio de Janeiro'daki ikonik Maracana Stadyumu dahil, sekiz farklı şehirde sekiz farklı stat kullanılacak. Resmi grup aşaması kurasına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı ancak kura 2026'da çekilecek.

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak takımlar yavaş yavaş netleşirken, olağanüstü geçmesi beklenen turnuva için heyecan da artıyor. Kadın futbolu tutkunları, bet365 bonus kodu kullanarak turnuvayla daha fazla etkileşim kurabilir. Bu kod, cazip bonuslar sunarak taraftarların turnuva sonuçları, takım dinamikleri ve oyuncu performansları üzerine stratejik bahisler yapmasına imkan tanıyor; böylece 2027 yolculuğu sürerken izleme ve bahis deneyimi daha ilgi çekici ve zengin hale geliyor.

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