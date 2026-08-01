Mısır Milli Takımı, grup aşamasındaki üst üste ikinci yenilgisinin ardından Afrika Kadınlar Uluslar Kupası'na veda etti.

Mısır Milli Takımı, turnuvaya Zambiya karşısında 6-0'lık felaket bir yenilgiyle başlamış, ardından cumartesi akşamı Malavi karşısında 3-1 mağlup olmuştu.

Malavi puanını 6'ya çıkararak üçüncü grubun liderliğine yükselirken, Mısır Milli Takımı puansız şekilde sıralamanın son basamağında kaldı.

CAF'ın internet sitesi, hâlihazırda Fas'ta düzenlenen turnuvanın üçüncü grup müsabakaları kapsamındaki Mısır-Malavi karşılaşmasının öne çıkan anlarını derledi.

Mısır Milli Takımı, ilk gerçek fırsatı 16. dakikada yakaladı; Kristina Salama'nın vuruşu kalenin yanından auta gitti. Ardından Malavi, savunmanın arkasına sarkan Faith Chinzimu ile karşılık verdi, ancak Mısır kalecisi tam zamanında çıkış yaparak denemeyi durdurdu.

Kısa süre sonra Chawinga, güçlü bir vuruşla Mısır kalesini tehdit etti; kaleci topu kornere çelmek zorunda kaldı. Chawinga, 35. dakikadaki ilk gol için de belirleyici rolü üstlendi; kusursuz bir pasla topu Rose Kadzere'ye aktardı, o da yakın mesafeden hücumu ağlara göndererek tamamladı.

İlk yarı bitmeden Malavi, ikinci golle üstünlüğünü artırdı; kaleci Chinzimu'nun ilk kafa denemesini kurtarmıştı, ancak Chinzimu topu takip ederek doğrudan ağlara gönderdi.

Mısır Milli Takımı ikinci yarıya daha büyük bir kararlılıkla başladı ve hakemin, kaleye doğru ilerleyen Habiba Hafız'ı düşürmesi nedeniyle Rose Alofandika'ya kırmızı kart göstermesiyle önemli bir avantaj elde etti.

Sayısal üstünlüğe rağmen Malavi, kontra ataklarla tehlike üretmeyi sürdürdü ve 68. dakikada üçüncü golü ekledi; Kadzere oyun kurucuya dönüşerek Chawinga'ya akıllı bir pas aktardı, o da öne çıkmış kalecinin üzerinden aşırtma bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Mısır Milli Takımı hızlı bir karşılık verdi; oyuna girer girmez etkisini gösteren yedek oyuncu İman Kasım, kusursuz bir kafa vuruşuyla farkı bire indirdi.

Mısırlı oyuncular, takımı yeniden maçın havasına sokacak ikinci golü ararken bastırdı, ancak Malavi'nin düzenli savunması tüm denemeleri boşa çıkardı; öte yandan parlayan isim Chawinga öncülüğündeki kontra ataklar sürekli bir tehdit kaynağı olmaya devam etti.

Malavi, grup aşamasının kapanışında Zambiya ile karşılaşmadan önce çeyrek finale yükselmeye oldukça yaklaştı. Buna karşılık Mısır Milli Takımı, son turda unvanın sahibi Nijerya ile karşı karşıya gelecek.