Kadın meslektaşlarına uygunsuz mesajlar gönderen Ajax Futbol Direktörü Marc Overmars istifa etti

Hollanda futbolunun en son yıllardaki en başarılı temsilcisi Ajax'ın futbol direktörü Marc Overmars, kadın meslektaşlarına gönderdiği uygunsuz mesajların ortaya çıkması nedeniyle kulüpten ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde kulüple olan kontratını 2026'ya dek uzatan 48 yaşındaki Overmars, yönetim kuruluyla görüştükten sonra istifa kararı aldı.

Ne söylendi?

Yaptığı eylemlerden ve gönderdiği mesajlardan utandığını belirten Overmars, kendi durumundaki biri için kabul edilemez davranışlar sergilediğini açıkladı:

"Ne yazık ki çizgiyi aştığımı fark edemedim ancak son günlerde birçok şeyin farkına vardım.

"Davranışlarımla ilgili rapor geçtiğimiz hafta elime ulaştı. Gönderdiğim mesajlardan dolayı utandığımı söylemem gerekiyor. Üzerimde bir baskı hissettim ve yaptıklarımın benim konumumda biri için kabul edilemez olduğunun farkındayım.

"Şu an her şeyin farkında olsam da artık çok geç olduğunu biliyorum. Önümde Ajax'tan ayrılmaktan başka bir seçenek göremiyorum. Herkesin beni ve ailemi rahat bırakmasını istiyorum"

Ajax Denetim Kurulu Başkanı Leen Meijaard ise Overmars'ın davranışının futbolun içinde yer alan kadınlar için yıkıcı olduğunu açıkladı:

"Overmars muhtemelen Ajax'ın bugüne kadar gördüğü en iyi futbol direktörü. Sözleşmesini bu nedenle yenilemiştik fakat ne yazık ki çizgiyi aşan davranışlarda bulundu. Bu herkes için son derece acı verici"

Kulübün CEO'su ve Overmars'ın hem Ajax'tan hem de Hollanda Milli Takımı'ndan eski takım arkadaşı Van der Sar ise durumu korkunç olarak nitelendirdi:

"Ajax'taki herkesin güvenli bir çalışma ortamına sahip olması benim sorumluluklarımdan biri. Dolayısıyla bu durumdan ötürü kendimi sorumlu hissediyorum.

"Marc ve ben 1990'ların başından beri arkadaşız ve son dönemde birlikte çalıştık.

"Bu birlikteliğin çok ani bir şekilde bittiğini kabul etmem gerekiyor. Ajax'ı önemseyen herkesin sarsılacağı bir ayrılık yaşadık ama geleceğe dönük hırslarımı ve hedeflerimiz hala bizimle beraber"

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