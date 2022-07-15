Kadın futbolunun yıldızı Alisha Lehmann, Aston Villa'nın Brezilyalı orta sahası Douglas Luiz ile aşk yaşıyor

İki futbolcu da İngiltere'nin Aston Villa takımında kariyerlerine devam ediyor.

Aston Villa kadın takımı forveti Alisha Lehmann, erkek takımında Douglas Luiz ile ilişkisi olduğunu doğruladı.

Çift, Kasım 2021'de Lehmann'ın Paris Saint-Germain'den Ramona Bachmann'dan ayrılmasının ardından çıktıklarını doğruladı.

Lehman, onun ve Luiz'in tutkulu bir şekilde öpüştüğü bir fotoğrafını Instagram'da, "Seni seviyorum" anlamına gelen "Te amo" yazan bir başlıkla yayınladı.

Luiz, yorumlara "Seni seviyorum aşkım" diyerek yanıt verdi.

Alisha Lehmann'ın erkek arkadaşı Douglas Luiz

Luiz, Brezilya ekibi Vasco de Gama'nın altyapısında eğitim almış 23 yaşında bir Brezilyalı orta saha oyuncusu.

2017'de Manchester City'ye beş yıllık bir anlaşmayla katıldı, ancak Pep Guardiola tarafından LaLiga'ya iki sezon oynadığı Girona'ya kısa sürede kiraya verildi.

Aston Villa, Luiz'i 2019'da 15 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı ve şu anda Arsenal onunla ilgileniyor.

Alisha Lehmann'ın önceki ilişkileri

Luiz ile çıkmadan önce Lehmann, vatandaşı ve PSG forveti Ramona Bachmann ile bir ilişki içindeydi.

İki kadının aşk hikayesi, Lehmann'ın Bachmann'ın idolü olduğunu itiraf ettiği bir BBC belgeseli oldu. Lehmann 23 yaşında ve Instagram'da altı milyondan fazla takipçisi var.

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