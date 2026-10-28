Galanın ertesi günü görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde Cronica Global, tanınmış İspanyol gazetesi El Espanol'un yayın organı olarak Nasraoui'nin Barselona Havalimanı'ndaki bir kafede yaşanan tartışmanın ardından bir kadın çalışanın yüzüne tükürdüğünü ve bunun fiziksel bir kavgaya yol açtığını bildirdi.

İddiaya göre öfkelenen görgü tanıkları araya girdi, ancak Nasraoui onlara da saldırdı. Yamal'ın babasının insanlara fırlatmak için bir sandalyeye uzandığı da öne sürüldü. Sonunda havalimanı polisi müdahale etmek zorunda kaldı. Nasraoui'nin tüm bunlara rağmen başka bir olay yaşanmadan Londra'ya gidecek uçağa binmesine izin verildiği belirtildi.

Aktarılanlara göre tartışma, Nasraoui'nin bırakmanın yasak olduğu bir yere koyduğu ceket yüzünden çıktı. Nasraoui'nin ceketini başka bir yere bırakması yönündeki kibar ricaları görmezden geldiği, ardından kadın çalışana bağırıp onu tehdit ettiği ve yüzüne tükürdüğü iddia edildi.

İspanya'dan gelen haberler doğrulanırsa bu olay, Yamal'ın babası hakkında oluşan şaibeli tabloya da uyacaktır.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Lamine Yamal'ın babasının skandal dosyası kabarık

Oğlu 2025'te, bir yıl sonra olduğu gibi, Ballon d'Or ödülünü kazanamayınca Yamal'a karşı bir komplo olduğunu düşünmüş ve Dembele'nin seçilmesini "bir insana verilebilecek en büyük manevi zarar" olarak nitelendirmişti. Oylamada "çok tuhaf bir şey olduğunu" söylemişti. O dönemde ödül töreni sırasında Dembele ile alay ettiği de öne sürülmüştü. Aralık 2025'te ise Real Betis taraftarlarını el kol hareketleriyle kışkırtmış, güvenlik görevlileri müdahale etmek zorunda kalmıştı.

2024 yazında Nasraoui, yaşadığı Rocafonda mahallesinde mahalle sakinleriyle gürültülü bir tartışmanın ardından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. İddiaya göre daha önce bir balkondan üzerine su dökülmüş, olay bunun ardından büyümüştü. Nasraoui, 2023'te aşırı sağcı popülist parti VOX'un seçim kampanyası standına fiziksel saldırıda bulunması nedeniyle kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından hüküm giymişti.

Duygusal ve zaman zaman şiddet içeren öfke patlamalarını bir keresinde epilepsi hastalığı nedeniyle güçlü ilaçlar kullanmasına bağlamıştı.

Pazartesi günü Ballon d'Or galasının ardından yenilgiyi hazmedemeyen kişi olarak Nasraoui'nin yerini bu kez yalnızca Yamal'ın amcası/dayısı Abdul Abdellaoui aldı. Abdellaoui, ödülün sahibi Harry Kane'i ağır sözlerle eleştirip seçime sert tepki gösterdi.

"Yeğenim inanılmazdı, dünyanın en iyi oyuncusuydu, bunu herkes biliyor. Futbolu seviyorsan Harry Kane'i değil, Lamine'i izlemeye gidersin. Lamine genç olduğu için hep 'Daha zamanı var, 19 yaşında' diyorlar. Bu yüzden ona ödülü vermiyorlar. Önünde yaklaşık üç günlük futbol kariyeri kalan Harry içinse 'Hadi, ödülü ona verelim' diyorlar. (...)" ifadelerini El Chiringuito TV'de kullandı.

Yamal'ın babası Nasraoui ile ilgili olay bugüne kadar hiçbir resmî makam tarafından doğrulanmadı. Böyle bir olayın ardından Nasraoui'nin nasıl seyahat edebildiği ya da serbest kalabildiği de soru işareti. Olay gerçekten Cronica Global'in aktardığı gibi yaşandıysa normal şartlarda uçuş yasağıyla karşılaşması gerekirdi. Bu nedenle habere ilişkin şüpheler sürüyor.



