Kadıköy’de Pedro ve King’in gecesi: Kayserispor karşısında alınan 2-0 galibiyetle puan 10’a yükseldi

Fenerbahçe evinde evinde yenilmezlik serisini bozmadı. Kayserispor karşısında maçı 2-0 galibiyetle tamamladı.

NE OLDU? Süper Lig’in 5. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kayserispor’u ağırladı. Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11’de sahaya çıkan Joao Pedro, 37. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 50. dakikada ise Joshua King, Pedro’nun asistiyle birlikte skoru belirleyen golü attı ve Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Fenerbahçe puanını 10’a yükseltirken, Kayserispor 6 puanda kaldı.

BÜYÜK RESİM: Geçen hafta Konyaspor mağlubiyetiyle 2022/23 sezonu Süper Lig’de ilk yenilgisini alan Sarı Lacivertliler bugün oldukça üstün bir oyun ortaya koyarak Kayserispor karşısında 2-0 galip gelmeyi başardı. Evinde yenilmezlik serisini devam ettirdi. Fenerbahçe, 8 Eylül Perşembe günü Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev’i ağırlayacak ve 7. Haftada ligde Alanyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise önümüzdeki hafta Antalyaspor’u konuk edecek.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Opta’nın verilerine göre Süper Lig’de evinde oynadığı son 10 maçı da kaybetmeyen Fenerbahçe, bu dönemde iç sahada en fazla puan toplayan ve gol atan takım oldu.

Kasım 2020’den bu yana Süper Lig’de Fenerbahçe formasıyla ilk 11’de çıktığı ilk maçta gol atan ilk oyuncu Joao Pedro oldu.

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