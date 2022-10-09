Kadıköy’de 9 gollü gecenin galibi Fenerbahçe oldu: Karşılaşma 4-3 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonlandı

Fenerbahçe Süper Lig’in 9. Haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Bol tempolu ve bol gollü geçen karşılaşma 5-4 Fenerbahçe galibiyetiyle sonlandı.

NELER OLDU? Avrupa’da haftayı AEK Larnaca galibiyetiyle sonlandıran Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 9. Haftasında VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Bol tempolu ve gollü geçen karşılaşma 5-4 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonlandı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında 0-0 berabere kalan Sarı-Lacivertli ekip Fatih Karagümrük karşılaşmasından galip ayrıldı.

Fenerbahçe, 9. dakikada Miguel Crespo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Fatih Karagümrük 16. Dakikada Fabio Borini ile skoru eşitledi. Karagümrük 24. Dakikada Kouassi’nin golüyle skoru 2-1 yaptı ancak Fenerbahçe’nin cevabı gecikmedi. Enner Valencia’nın 27. dakikada kaydettiği golle beraber karşılaşmada skor yeniden eşitledi. İlk yarı 2-2 beraberlikle sonlandı.

Fenerbahçe 62. dakikada Enner Valencia’nın penaltı golüyle skoru 3-2 yaptı. Enner Valencia, bu sezon Süper Lig’deki 9. Golünü ağlara gönderdi. Karşılaşmanın 66. dakikasında tekrar sahneye çıkan Borini, penaltı golüyle skoru 3-3 eşitledi.

73. dakikada Enner Valencia hat-trick yaparak Fenerbahçe’nin 4.golünü ağlara gönderdi ve eşitliği bozdu. Fatih Karagümrük 83. Dakikada Burak Kapacak ile cevap vererek, dengeyi yeniden bozdu ve skor 4-4 eşitlendi.

90+5’te Michy Batshuayi, Fenerbahçe’nin galibiyet golünü ağlara gönderdi. Karşılaşma 5-4 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonlandı.

AA

BÜYÜK RESİM: 5-4 Fenerbahçe galibiyetiyle sonlanan mücadele bu sezon Süper Lig’de oynanan en gollü maç oldu.

AA

BİLİYOR MUYDUNUZ? OPTA’nın verilerine göre karşılaşmada hat-trick yapan Enner Valencia, Süper Lig’de Şubat 2020’den bu yana üst üste dört iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu. Valencia; Fatih Karagümrük, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarının hepsinde gol kaydetti.

Enner Valencia, Kasım 2017’de Roberto Soldado’dan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de hat-trick yapan ilk yabancı oyuncu oldu.

Michy Batshuayi, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en geç golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi. Batshuayi 90+5’te karşılaşmanın galibiyet golünü ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasım 1994'te yaşanan ve 8-1 sonlanan Kayseri Erciyesspor maçından bu yana en fazla gole sahne olan galibiyetini aldı.

Bu sezon oynadığı sekiz Süper Lig maçında 25 gol atan Fenerbahçe, ligin bu aşamalarındaki en yüksek sayısına ulaştı.