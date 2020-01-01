Fenerbahçe - Sivasspor

Kadıköy'de son prova: Fenerbahçe - Sivasspor

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Fenebahçe ile Sivasspor yeni sezon öncesi son hazırlık maçına çıkıyor.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala takımlar son hazırlık maçlarını yapıyor.

Fenerbahçe ile Sivasspor, The Land of Legends Cup'ta karşı karşıya geliyor.

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Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan mücadele Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

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    Dün akşam oynanan 3.'lük mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u yenmeyi başardı.

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