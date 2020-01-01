Kadıköy'de son prova: Fenerbahçe - Sivasspor
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Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala takımlar son hazırlık maçlarını yapıyor.
Fenerbahçe ile Sivasspor, The Land of Legends Cup'ta karşı karşıya geliyor.
Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan mücadele Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.
Turnuvanın ilk maçlarında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0, Sivasspor da Beşiktaş'ı 1-0 yenmeyi başarmıştı.
Dün akşam oynanan 3.'lük mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u yenmeyi başardı.