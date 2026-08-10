Kaderi belli olana kadar: Carvajal İspanya Futbol Federasyonu'na başvuruyor

Real Madrid'in eski kaptanı Dani Carvajal, geleceğine dair belirsizlik önümüzdeki dönemde de sürerken, fiziksel hazırlığını korumak amacıyla Las Rozas kentindeki İspanya Futbol Federasyonu tesislerine başvurdu.

İspanyol "Marca" gazetesine göre Carvajal, İspanya Futbol Federasyonu tesislerinden eski Real takım arkadaşı Joselu ile birlikte yararlanarak, spor salonundaki çalışmaları saha antrenmanlarıyla birleştirmek suretiyle fiziksel formlarını koruyor.

İkili, kariyerlerindeki bir sonraki adım netleşinceye kadar tam bir ciddiyetle çalışmaya devam ediyor ve gelecekleriyle ilgili herhangi bir gelişmeye karşı fiziksel hazırlıklarını en üst düzeyde tutmaya özen gösteriyor.

Carvajal, son yıllarda takımın en önde gelen kaptanlarından biri hâline geldikten sonra Real Madrid'le dolu dolu bir kariyere sahip; Joselu ise İspanyol futbolunda geniş bir tecrübeye sahip. Bu durum, şu anda herhangi bir kulüple bağları bulunmamasına rağmen ikilinin geleceğini ilgi odağı hâline getiriyor.

Carvajal ile Joselu'nun hareketleri, gelecek belirsizliğinin hazırlıklarını etkilemesini istemediklerini teyit ediyor; zira bir sonraki durakları belli olana kadar fiziksel çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyorlar.

Dani Carvajal, modern çağda Real Madrid'in en önde gelen evlatlarından biri olarak kabul ediliyor. Kulübün altyapı kademelerinde yetiştikten sonra Alman ekibi Bayer Leverkusen'de kısa bir tecrübe yaşadı, ardından 2013 yılında yeniden Kraliyet ekibine döndü.

O tarihten bu yana İspanyol sağ bek, Real Madrid'in kadrosunda vazgeçilmez bir unsur hâline geldi ve takımla başta Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi olmak üzere birçok kupa kazandı. Ayrıca takımın kaptanlık pazubandını taşıdı ve İspanya Milli Takımı'yla birlikte Avrupa Şampiyonası'nda kupa kazandı.

Joselu ise kulüpler arasında daha fazla yer değiştiren bir kariyere sahip oldu. Celta Vigo akademisinde başladıktan sonra Real Madrid'e transfer oldu ve burada A takımla kısa bir süre oynadı. Ardından Almanya, İngiltere ve İspanya'da tecrübeler yaşadı; Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Hannover, Stoke City, Newcastle, Alaves ve Espanyol gibi kulüplerde forma giydi. 2023-2024 sezonunda kiralık olarak Real Madrid'e döndü ve takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında etkili bir katkı sağladı, ardından Katar ekibi El Garafa'ya transfer oldu.

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