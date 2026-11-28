Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, cumartesi günü Montevideo'daki Estadio Centenario'da Palmeiras'a karşı oynanacak Libertadores Kupası finali öncesinde takımına güvendiğini söyledi. Babası Juan Ramon'un 1968'de kulübe ilk kıta şampiyonluğunu kazandırdığı stadyuma, aynı rakiple karşılaşmak için dönen Veron, yeni neslin bu fırsatı değerlendireceğine inanıyor.

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Veron, Palmeiras maçı öncesinde Estudiantes'e güveniyor

Haberi yayımlayan ESPN'e göre Estudiantes Başkanı Juan Sebastian Veron, cumartesi günü Estadio Centenario'da Palmeiras'a karşı oynanacak CONMEBOL Libertadores finali için Uruguay'a varmasının ardından takımına duyduğu güveni dile getirdi. Finale yükselmek için Maracana'da Flamengo'yu penaltılarla eleyen Arjantin ekibi, beşinci kıta şampiyonluğuna bir galibiyet uzaklıkta.

“Beklentimiz harika bir maç oynamak. Takım iyi oynadığı için bunu yapacağımızdan eminiz,” dedi Veron. “Oyunculara fazla bir şey söylememize gerek yok. Nerede olduklarının ve buraya gelmek için ne kadar mücadele ettiklerinin farkındalar. Taraftarların arkalarında olduğu açık. Bizim söyleyebileceğimiz tek şey teşekkür etmek.”

“Buralara yalnızca az sayıda kişi ulaşabilir, biz de onlardan biriyiz”

Eski Inter ve Lazio oyun kurucusu, Montevideo'daki yerel taraftar desteğinden güç alırken genç nesil Estudiantes oyuncularının kıta finalinin baskısıyla başa çıkmasına yardımcı olmanın önemini vurguladı.

“Bence bu anları yaşamak sürecin bir parçası. Gerginliğin ve ortaya konan her şeyin ötesinde, buralara yalnızca az sayıda kişi ulaşabilir ve biz de onlardan biriyiz,” dedi. “Neyse ki tarihimiz boyunca bunu epey yaşadık. Şimdi yine yaşıyoruz ve başka nesiller de bunu deneyimliyor. Aramızdaki farklılıklara rağmen Arjantinlilerle Uruguaylıların futbola bakışı çok benzer. Bunu hissedebiliyorsunuz.”

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Veron ailesinin 1968'den 2026'ya uzanan dikkat çekici hikâyesi

Bu karşılaşma Veron ailesi için olağanüstü bir tarihî önem taşıyor: Estudiantes, 1968'deki ilk Libertadores zaferinde karşılaştığı rakiple aynı stadyumda yeniden buluşuyor. O dönemde Juan Sebastian'ın babası Juan Ramon ‘La Bruja’ Veron, Estadio Centenario'daki belirleyici 2-0'lık galibiyet de dahil olmak üzere üç final maçının tamamında gol atmış, ardından takımın 1969 ve 1970'te de şampiyon olmasına öncülük etmişti.

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Eski Manchester United ve Chelsea orta saha oyuncusu, Avrupa'dan döndükten sonra 2009'da Estudiantes'in Cruzeiro karşısında dördüncü Libertadores şampiyonluğunu kazandığı takımın kaptanlığını yaptı. Yine de babasının başarılarını değerlendirirken kendi kazanımlarını hep geri planda tuttu. Bir keresinde “Estudiantes'te üç şampiyonluk kazandım ama babam beş şampiyonluk kazandı... Neredeyse hepsinde kilit oyuncu ya da başrol oyuncusuydu,” demiş ve “Kendi içimde hissettiğim dışında hiçbir baskı hissetmedim,” diye eklemişti.

Sahadaki kaptanlıktan tribündeki başkanlığa

Kulüp başkanlığını ilk kez 2014'te üstlenen Veron, artık finali orta sahada kaptanlık pazubandıyla değil, yönetici locasından yaşıyor.

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Veron, Montevideo'da cumartesi günü oynanacak maç öncesinde sözlerini şöyle tamamladı: “Bir oyuncu olarak Centenario'ya dair güzel anılarım var. Kulüp yöneticisi olarak da benzer bir mutluluk yaşamayı umuyorum.”